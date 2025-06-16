Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Мають потужну інтуїцію — в які роки народжуються особливі жінки

Мають потужну інтуїцію — в які роки народжуються особливі жінки

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 06:55
Жінки з найкращою інтуїцією за роком народження — перевірте, чи ви серед них
Красива жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Жінки із сильною інтуїцією народилися в ці роки

Деякі жінки мають дуже сильну інтуїцію. Вони дійсно відчувають більше, ніж інші. Такі особистості знають, коли краще щось зробити чи сказати. Астрологи стверджують, що такі жінки народжуються у певні роки за Східним календарем.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Жінки із сильною інтуїцією народилися в ці роки

Щур

Жінки, які народжені у рік Щура, дуже відчувають небезпеку. Вони ніколи не підуть на ризик, якщо інтуїція підказує їм краще цього не робити. Такі особистості на підсвідомому рівні уникають всього, що може порушити їхній фізичний чи емоційний комфорт.

Тигр

Ці жінки мають дуже цікавий напрямок інтуїції. Вони дуже добре відчувають успіх певної справи. Такі люди часто відмовляються від проєктів, якщо відчувають, що вони "прогорять". Через це їх можуть вважати примхливими.

Жінки з сильною інтуїцією народились в ці роки
Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Коза (Вівця)

Люди, народжені в цей рік, хороші психологи. Вони відчувають людей нутром та не потребують докладної інформації про когось. Ці жінки бачать знайомих наскрізь. Від них неможливо приховати таємниці чи наміри.

Півень

Жінки, народжені в цей рік, дійсно мають сильну інтуїцію, але часто відхрещуються від неї. Якщо вони почнуть дослухатись до внутрішнього голосу, то зможуть відчувати вдалий час та зручний випадок. Таким людям варто навчитись надавати значення своїй інтуїції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому мудра та розумна жінка — це не одне й те ж. Такі особистості кардинально відрізняються.

Також ми розповідали про головні ознаки того, що ви емпат. Такі люди надчутливі та дуже емоційні.

психологія жінки астрологи жіноча психологія інтуїція
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації