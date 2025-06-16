Жінки з найкращою інтуїцією за роком народження — перевірте, чи ви серед них

Красива жінка. Фото: Freepik

Деякі жінки мають дуже сильну інтуїцію. Вони дійсно відчувають більше, ніж інші. Такі особистості знають, коли краще щось зробити чи сказати. Астрологи стверджують, що такі жінки народжуються у певні роки за Східним календарем.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Щур

Жінки, які народжені у рік Щура, дуже відчувають небезпеку. Вони ніколи не підуть на ризик, якщо інтуїція підказує їм краще цього не робити. Такі особистості на підсвідомому рівні уникають всього, що може порушити їхній фізичний чи емоційний комфорт.

Тигр

Ці жінки мають дуже цікавий напрямок інтуїції. Вони дуже добре відчувають успіх певної справи. Такі люди часто відмовляються від проєктів, якщо відчувають, що вони "прогорять". Через це їх можуть вважати примхливими.

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Коза (Вівця)

Люди, народжені в цей рік, хороші психологи. Вони відчувають людей нутром та не потребують докладної інформації про когось. Ці жінки бачать знайомих наскрізь. Від них неможливо приховати таємниці чи наміри.

Півень

Жінки, народжені в цей рік, дійсно мають сильну інтуїцію, але часто відхрещуються від неї. Якщо вони почнуть дослухатись до внутрішнього голосу, то зможуть відчувати вдалий час та зручний випадок. Таким людям варто навчитись надавати значення своїй інтуїції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому мудра та розумна жінка — це не одне й те ж. Такі особистості кардинально відрізняються.

Також ми розповідали про головні ознаки того, що ви емпат. Такі люди надчутливі та дуже емоційні.