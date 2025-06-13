Чи варто довіряти внутрішньому відчуттю — вся правда про інтуїцію

Задумана жінка. Фото: Freepik

Люди часто говорять про те, що інтуїція не раз їм допомагала прийняти правильне рішення. Однак чи дійсно варто покладатись на неї у важливих ситуаціях та довіряти цьому внутрішньому відчуттю?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чи можна довіряти інтуїції

Багато хто вважає, що інтуїція — це повна протилежність аналітичному мисленню. Відтак, їй довіряти не варто. Однак насправді часто інтуїтивні рішення правильніші за раціональні. Чимало науковців говорять про те, що інтуїція потрібна так само, як і свідомий інтелект.

"Шосте чуття", або ж інтуїція, — це здатність людської свідомості прогнозувати події майбутнього. Часто внутрішній голос підказує нам рішення. Це базується на власних відчуттях, минулому життєвому досвіді та знаннях. Часто це відбувається на несвідомому рівні.

Задуманий чоловік. Фото: Freepik

Інтуїція дійсно може допомогти уникнути певних халеп чи необдуманих рішень. Варто навчитись довіряти собі та прислуховуватися до себе й внутрішнього голосу. Головне бути уважним та вчасно почути потрібний сигнал.

Навчіться прислуховуватися до власних відчуттів та емоцій, вміти розуміти свої потреби та бажання. Саме в такий спосіб можна розвивати інтуїцію. Ловіть момент, дослухайтесь до себе та насолоджуйтесь ним.

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