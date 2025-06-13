Стоит ли доверять внутреннему ощущению — вся правда об интуиции

Задуманная женщина. Фото: Freepik

Люди часто говорят о том, что интуиция не раз им помогала принять правильное решение. Однако действительно ли стоит полагаться на нее в важных ситуациях и доверять этому внутреннему ощущению?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Можно ли доверять интуиции

Многие считают, что интуиция — это полная противоположность аналитическому мышлению. Следовательно, ей доверять не стоит. Однако на самом деле часто интуитивные решения правильнее рациональных. Многие ученые говорят о том, что интуиция нужна так же, как и сознательный интеллект.

"Шестое чувство", или интуиция, — это способность человеческого сознания прогнозировать события будущего. Часто внутренний голос подсказывает нам решения. Это базируется на собственных ощущениях, прошлом жизненном опыте и знаниях. Часто это происходит на бессознательном уровне.

Задуманный человек. Фото: Freepik

Интуиция действительно может помочь избежать определенных неприятностей или необдуманных решений. Стоит научиться доверять себе и прислушиваться к себе и внутреннему голосу. Главное быть внимательным и вовремя услышать нужный сигнал.

Научитесь прислушиваться к собственным ощущениям и эмоциям, уметь понимать свои потребности и желания. Именно таким образом можно развивать интуицию. Ловите момент, прислушивайтесь к себе и наслаждайтесь им.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы стоит посмотреть тревожным людям. Они помогут успокоиться.

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