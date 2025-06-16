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Главная Психология Имеют мощную интуицию — в какие годы рождаются особенные женщины

Имеют мощную интуицию — в какие годы рождаются особенные женщины

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 06:55
Женщины с лучшей интуицией по году рождения — проверьте, среди них ли вы
Красивая женщина. Фото: Freepik
Ключові моменти Женщины с сильной интуицией родились в эти годы

У некоторых женщин очень сильная интуиция. Они действительно чувствуют больше, чем другие. Такие личности знают, когда лучше что-то сделать или сказать. Астрологи утверждают, что такие женщины рождаются в определенные годы по Восточному календарю.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Женщины с сильной интуицией родились в эти годы

Крыса

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Женщины, которые рождены в год Крысы, очень чувствуют опасность. Они никогда не пойдут на риск, если интуиция подсказывает им, что лучше этого не делать. Такие личности на подсознательном уровне избегают всего, что может нарушить их физический или эмоциональный комфорт.

Тигр

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Эти женщины имеют очень интересное направление интуиции. Они очень хорошо чувствуют успех определенного дела. Такие люди часто отказываются от проектов, если чувствуют, что они "прогорят". Из-за этого их могут считать капризными.

Жінки з сильною інтуїцією народились в ці роки
Девушка улыбается. Фото: Freepik

Коза (Овца)

Люди, рожденные в этот год, хорошие психологи. Они чувствуют людей нутром и не нуждаются в подробной информации о ком-то. Эти женщины видят знакомых насквозь. От них невозможно скрыть тайны или намерения.

Петух

Женщины, рожденные в этот год, действительно имеют сильную интуицию, но часто открещиваются от нее. Если они начнут прислушиваться к внутреннему голосу, то смогут чувствовать удачное время и удобный случай. Таким людям стоит научиться придавать значение своей интуиции.

Напомним, ранее мы писали о том, почему мудрая и умная женщина — это не одно и то же. Такие личности кардинально отличаются.

Также мы рассказывали о главных признаках того, что вы эмпат. Такие люди сверхчувствительны и очень эмоциональны.

психология женщины астрологи женская психология интуиция
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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