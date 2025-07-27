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Главная Психология Числа, которые могут приносить счастье или горе — какие именно

Числа, которые могут приносить счастье или горе — какие именно

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 18:40
Какие числа притянут удачу, а какие повлекут горе — узнайте магические цифры
Числа. Фото: Freepik
Ключевые моменты Какие числа могут притягивать счастье или неудачи

Числа могут влиять на судьбу человека. Некоторые цифры притягивают удачу и добро, а другие наоборот — негатив и горе.

Об этом пишет РБК-Україна.

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Какие числа могут притягивать счастье или неудачи

Число 4

В странах Запада цифра 4 считается счастливой. Однако совсем по-другому она воспринимается в Азии. Там число 4 по звучанию напоминает слово "смерть". Из-за этого его стараются использовать как можно реже.

Число 7

Семерка всегда считалась символом удачи и успеха. Комбинация из трех семерок означает выигрыш в азартных играх или лотереях и не случайно. 7 имеет особое место в истории и культуре человечества. Например, в неделе есть семь дней, как и чудес света или морей.

Які числа можуть притягувати щастя або невдачі
Число 7. Фото: Freepik

Число 8

Такое число ассоциируется с бесконечностью и восстановлением, поэтому считается счастливым. В китайской культуре 8 символизирует процветание и считается особенно счастливой цифрой.

Число 17

Число 17 считается несчастливым в некоторых странах, в частности в Италии. Там его приравнивают к 13. Связано это с написанием этого числа римскими цифрами. Если их переставить, то можно составить слово VIXI, что означает "я мертв". Именно поэтому число 17 в Италии стараются не использовать для нумерации самолетов или этажей в домах.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие дни рожают люди, живущие не впервые.

Также мы рассказывали о том, какие даты являются самыми важными в жизни каждого человека.

психология Астрология нумерология числа цифры
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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