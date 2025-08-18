Видео
Главная Психология Не говорите это мужчине — психологи назвали запрещенные фразы

Не говорите это мужчине — психологи назвали запрещенные фразы

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 17:50
Что никогда нельзя говорить мужчине в лицо — ответ психологов
Женщина ругается на мужа. Фото: Pexels
Ключевые моменты Фразы, которые нельзя говорить мужчине

Некоторые фразы могут полностью уничтожить самооценку человека, поэтому психологи назвали вещи, которые не стоит говорить мужчине в лицо. Женщина может незаметно унизить этим партнера и заставить его чувствовать себя слабым.

Об этом пишет Ukr.Media.

Фразы, которые нельзя говорить мужчине

Как отмечают психологи, не стоит говорить мужчине о неуверенности в нем, ведь это может пошатнуть его решительность. Например, простая фраза: "У тебя все равно ничего не получится", может полностью уничтожить самооценку партнера. Любому мужчине, как и женщине, важно чувствовать поддержку.

Кроме того, психологи не советуют критиковать мужчину за внешний вид. Иногда женщины думают, что фразы вроде "В такой футболке ты будешь выглядеть моложе" смотивируют мужчину стать лучше, но он только начнет подстраиваться под партнершу, теряя собственное мнение.

Фрази, які не можна говорити чоловікові
Мужчина и женщина говорят. Фото: Pexels

Уничтожат самооценку мужчины и фразы о вещах, которые вы считаете лучшими для него: "Тебе такая работа подошла бы больше" или "Тебе стоило бы заниматься спортом". В конце концов такой мужчина только станет зависимым от мнения женщины. Он перестанет принимать решения самостоятельно и будет бояться выражать собственные желания.

Психологи также не советуют говорить мужчине вещи, которые не соответствуют действительности. В частности, не стоит хвалить партнера без причины или врать о его достижениях, когда их нет. Не нужно говорить "У тебя так хорошо получилось", если на самом деле это совсем не так. Отношения лучше строить на доверии и открытости.

психология женщины советы женщины на войне мужская психология
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
