Типові фрази аб'юзера — як він намагається маніпулювати під час сварки

Чоловік та жінка сваряться. Фото: Freepik

Інколи розпізнати аб'юзера буває дуже складно. Навіть під час сварки він використовує фрази, які, на перший погляд, можуть здаватись нормальними чи правдивими. Насправді ж ці слова свідчать про те, що вами намагаються маніпулювати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Небезпечні аб'юзерські фрази

"Годі корчити з себе жертву"

Така фраза — це спроба принизити вас за емоції. Аб'юзер намагається перетворити біль партнера на щось неважливе та присоромити за почуття.

"Ти вічно всім незадоволена"

Аб'юзер такими словами хоче знецінити позицію партнера. Він постійно буде наголошувати на тому, що вся проблема у вашому сприйнятті реальності.

"З таким характером ти залишишся сама"

Таким чином аб'юзер намагається маніпулювати страхом. Він чинить тиск на партнера, аби знищити самооцінку та вселити людині страх бути непотрібною.

Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

"Ти все сама вигадала і накрутила себе"

Це прямий газлайтинг. Такою фразою аб'юзер намагається змусити вас засумніватися у власних почуттях.

"Знову своїх психологів начиталася?"

Аб'юзер боїться того, що партнер почне усвідомлювати проблему стосунків. Саме тому він буде висміювати всі спроби звернутись до психологів та постійно запевнятиме в тому, що все це нічим вам не допоможе.

"Ти просто жартів не розумієш"

Часто аб'юзер маскує приниження під гумор. Він може спершу завдати словами болю, а потім звинувачуватиме вас в тому, що ви не розумієте жартів.

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

"Приймай мене таким або живи без мене"

Такий ультиматум спрямований на те, щоб ігнорувати ваші почуття. Аб'юзер такими словами відкрито демонструє, що його комфорт важливіший за біль партнера.

"Люба, тобі здалося"

Такі слова це той же газлайтинг. Партнер намагається змусити вас таким чином сумніватися у власній пам'яті та сприйнятті подій.

