Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Як поводиться аб'юзер у сварці — вісім типових фраз

Як поводиться аб'юзер у сварці — вісім типових фраз

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 06:55
Типові фрази аб'юзера — як він намагається маніпулювати під час сварки
Чоловік та жінка сваряться. Фото: Freepik
Ключові моменти Небезпечні аб'юзерські фрази

Інколи розпізнати аб'юзера буває дуже складно. Навіть під час сварки він використовує фрази, які, на перший погляд, можуть здаватись нормальними чи правдивими. Насправді ж ці слова свідчать про те, що вами намагаються маніпулювати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Небезпечні аб'юзерські фрази

"Годі корчити з себе жертву"

Така фраза — це спроба принизити вас за емоції. Аб'юзер намагається перетворити біль партнера на щось неважливе та присоромити за почуття.

"Ти вічно всім незадоволена"

Аб'юзер такими словами хоче знецінити позицію партнера. Він постійно буде наголошувати на тому, що вся проблема у вашому сприйнятті реальності.

"З таким характером ти залишишся сама"

Таким чином аб'юзер намагається маніпулювати страхом. Він чинить тиск на партнера, аби знищити самооцінку та вселити людині страх бути непотрібною.

Небезпечні аб'юзерські фрази
Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

"Ти все сама вигадала і накрутила себе"

Це прямий газлайтинг. Такою фразою аб'юзер намагається змусити вас засумніватися у власних почуттях.

"Знову своїх психологів начиталася?"

Аб'юзер боїться того, що партнер почне усвідомлювати проблему стосунків. Саме тому він буде висміювати всі спроби звернутись до психологів та постійно запевнятиме в тому, що все це нічим вам не допоможе.

"Ти просто жартів не розумієш"

Часто аб'юзер маскує приниження під гумор. Він може спершу завдати словами болю, а потім звинувачуватиме вас в тому, що ви не розумієте жартів.

Небезпечні аб'юзерські фрази
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

"Приймай мене таким або живи без мене"

Такий ультиматум спрямований на те, щоб ігнорувати ваші почуття. Аб'юзер такими словами відкрито демонструє, що його комфорт важливіший за біль партнера.

"Люба, тобі здалося"

Такі слова це той же газлайтинг. Партнер намагається змусити вас таким чином сумніватися у власній пам'яті та сприйнятті подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чоловіки з якими іменами найчастіше бувають аб'юзерами.

Також ми розповідали про те, що таке вісхолдінг та чому він такий небезпечний.

психологія конфлікт фраза аб'юзер стосунки
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації