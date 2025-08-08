Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Как ведет себя абьюзер в ссоре — восемь типичных фраз

Как ведет себя абьюзер в ссоре — восемь типичных фраз

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 06:55
Типичные фразы абьюзера — как он пытается манипулировать во время ссоры
Мужчина и женщина ссорятся. Фото: Freepik
Ключевые моменты Опасные абьюзерские фразы

Иногда распознать абьюзера бывает очень сложно. Даже во время ссоры он использует фразы, которые, на первый взгляд, могут казаться нормальными или правдивыми. На самом деле эти слова свидетельствуют о том, что вами пытаются манипулировать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Опасные абьюзерские фразы

"Хватит корчить из себя жертву"

Такая фраза — это попытка унизить вас за эмоции. Абьюзер пытается превратить боль партнера в нечто неважное и пристыдить за чувства.

"Ты вечно всем недовольна"

Абьюзер такими словами хочет обесценить позицию партнера. Он постоянно будет подчеркивать, что вся проблема в вашем восприятии реальности.

"С таким характером ты останешься одна"

Таким образом абьюзер пытается манипулировать страхом. Он оказывает давление на партнера, чтобы уничтожить самооценку и внушить человеку страх быть ненужным.

Небезпечні аб'юзерські фрази
Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

"Ты все сама придумала и накрутила себя"

Это прямой газлайтинг. Такой фразой абьюзер пытается заставить вас усомниться в собственных чувствах.

"Опять своих психологов начиталась?"

Абьюзер боится того, что партнер начнет осознавать проблему отношений. Именно поэтому он будет высмеивать все попытки обратиться к психологам и постоянно уверять в том, что все это ничем вам не поможет.

"Ты просто шуток не понимаешь"

Часто абьюзер маскирует унижение под юмор. Он может сначала нанести словами боль, а потом обвинять вас в том, что вы не понимаете шуток.

Небезпечні аб'юзерські фрази
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

"Принимай меня таким или живи без меня"

Такой ультиматум направлен на то, чтобы игнорировать ваши чувства. Абьюзер такими словами открыто демонстрирует, что его комфорт важнее боли партнера.

"Дорогая, тебе показалось"

Такие слова это тот же газлайтинг. Партнер пытается заставить вас таким образом сомневаться в собственной памяти и восприятии событий.

Напомним, ранее мы писали о том, мужчины с какими именами чаще всего бывают абьюзерами.

Также мы рассказывали о том, что такое висхолдинг и почему он так опасен.

психология конфликт фраза абьюзер отношения
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации