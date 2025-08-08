Типичные фразы абьюзера — как он пытается манипулировать во время ссоры

Мужчина и женщина ссорятся. Фото: Freepik

Иногда распознать абьюзера бывает очень сложно. Даже во время ссоры он использует фразы, которые, на первый взгляд, могут казаться нормальными или правдивыми. На самом деле эти слова свидетельствуют о том, что вами пытаются манипулировать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Опасные абьюзерские фразы

"Хватит корчить из себя жертву"

Такая фраза — это попытка унизить вас за эмоции. Абьюзер пытается превратить боль партнера в нечто неважное и пристыдить за чувства.

"Ты вечно всем недовольна"

Абьюзер такими словами хочет обесценить позицию партнера. Он постоянно будет подчеркивать, что вся проблема в вашем восприятии реальности.

"С таким характером ты останешься одна"

Таким образом абьюзер пытается манипулировать страхом. Он оказывает давление на партнера, чтобы уничтожить самооценку и внушить человеку страх быть ненужным.

Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

"Ты все сама придумала и накрутила себя"

Это прямой газлайтинг. Такой фразой абьюзер пытается заставить вас усомниться в собственных чувствах.

"Опять своих психологов начиталась?"

Абьюзер боится того, что партнер начнет осознавать проблему отношений. Именно поэтому он будет высмеивать все попытки обратиться к психологам и постоянно уверять в том, что все это ничем вам не поможет.

"Ты просто шуток не понимаешь"

Часто абьюзер маскирует унижение под юмор. Он может сначала нанести словами боль, а потом обвинять вас в том, что вы не понимаете шуток.

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

"Принимай меня таким или живи без меня"

Такой ультиматум направлен на то, чтобы игнорировать ваши чувства. Абьюзер такими словами открыто демонстрирует, что его комфорт важнее боли партнера.

"Дорогая, тебе показалось"

Такие слова это тот же газлайтинг. Партнер пытается заставить вас таким образом сомневаться в собственной памяти и восприятии событий.

