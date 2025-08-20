Які 5 фраз допоможуть вийти переможцем із суперечки — їх мають знати всі

Чоловік та жінка сваряться. Фото: Freepik

Вийти із суперечки переможцем не завжди вдається, однак психологи зазначають, що є кілька фраз, які точно змінять все на вашу користь. Їх використовують, аби захиститись, вибудувати свої кордони та при цьому не втратити лице.

Про це пише YourTango.

Фрази, які варто говорити в суперечці

"Я можу поважати твою думку, але я з нею не погоджуюся"

Найкраща тактика у сварці — це визнати думку іншої людини та її право на неї, але зрештою заявити, що ви не можете її підтримати. Така стратегія дозволить обом сторонам дотримуватися своїх переконань, при цьому не поступаючись ними.

"Я розумію, чому ти так думаєш, але я мав на увазі не це"

Ці слова також допоможуть захистити себе в суперечці. Вони допоможуть пояснити, що висновок, який зробила інша людина, насправді не відповідає тому, що ви мали на увазі. Й такі слова не звучать настільки категорично як "Я не це казав!".

Чоловік та жінка сваряться. Фото: Pexels

"Я із задоволенням обговорю це, але тільки, якщо це не перейде на особистості"

Така фраза підкреслить вашу готовність до діалогу, але при одній умові. Це і є межа ваших кордонів — ви не можете продовжувати розмову, якщо вона переросте в особисті нападки та глузування.

"Можливо, ми говоримо про різні речі"

Якщо мудра людина бачить, що суперечка ні до чого не призводить, то вона обов'язково скаже цю фразу. Такі слова натякають на те, що ви більше не зосереджені на одній темі й кожен залишиться при своїх переконаннях.

"Я готовий продовжувати розмову, поки ми виявлятимемо повагу"

Це найважливіша межа, яку ви можете встановити. Розумні люди знають, що якщо інша людина не може виявляти до них повагу в суперечці, то, ймовірно, краще відійти від дискусії.

