Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Мотивируют не опускать руки во время поиска работы — пять фраз

Мотивируют не опускать руки во время поиска работы — пять фраз

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 11:45
Какие фразы добавят мотивации для поиска работы — вернут веру в себя
Девушка занимается поиском работы. Фото: Freepik

Поиск работы — это нелегкое дело, требующее времени и значительных усилий. Стоит быть настойчивым и стойким, чтобы найти именно свое место. Если в определенный момент вы чувствуете, что мотивации не хватает, вспомните одну из фраз, которые помогут продолжить двигаться вперед.

Об этом пишет WORK.ua.

Реклама
Читайте также:

Какие фразы мотивируют продолжить поиски работы

"Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься", — Конфуций

Прогресс обязательно будет в любом деле. При этом важна не скорость, а настойчивость. Вам стоит продолжать идти вперед, даже если вы не получаете мгновенных результатов.

"Стоит только поверить, что вы можете — и вы уже на полпути к цели", — Теодор Рузвельт

В самые трудные времена будьте полны оптимизма. Это именно та надежда, которая будет держать вас тогда, когда все падает из рук. Смотрите на жизнь позитивно и верьте в себя и это уже станет ключом к успеху.

Фраза Теодора Рузвельта, яка буде мотивувати
Теодор Рузвельт. Фото: кадр из видео

"Неудача — это не противоположность успеха, а часть на пути к нему", — Арианна Хаффингтон

Не стоит расценивать неудачу как проигрыш, который испортит вам жизнь. Это лишь временные трудности, которые стоит пройти и забыть. Никогда не отказывайтесь от цели из-за того, что что-то пошло не так.

"Терпение, настойчивость и пот — непобедимая комбинация, которая создает успех", — Наполеон Гилл

На разочарование обречены те, кто ожидает, что успех придет немедленно. Имейте терпение и доверяйте себе и Вселенной, чтобы достичь желаемой карьерной цели. Это неизменная формула успеха.

Фраза Наполеона Гілла, яка буде мотивувати
Наполеон Хилл. Фото: кадр из видео

"Ты смелее, чем подозреваешь, сильнее, чем кажешься, и умнее, чем ты думаешь", — Алан Александер Милн

Получить что-то можно только тогда, когда вы поверите в свою способность достичь этого. Неиспользованный потенциал есть у каждого из нас, стоит только признать и принять свои сильные стороны и возможности.

Напомним, ранее мы писали о том, какие мудрые фразы из книги "Робинзон Крузо" стоит запомнить. Они помогут пережить трудности.

Также мы рассказывали о том, какая одна фраза поможет пережить сложные времена. Она изменит ваше мышление.

работа психология фраза цитаты поиск
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации