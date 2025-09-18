Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Мудрые фразы из "Робинзона Крузо" — вспоминайте их при трудностях

Мудрые фразы из "Робинзона Крузо" — вспоминайте их при трудностях

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 11:45
Мудрые слова из книги "Робинзон Крузо" — их стоит запомнить на всю жизнь
Девушка держит книгу в руках. Фото: Freepik

Некоторые слова и фразы способны поддержать в сложную минуту. Они напоминают о том, что на самом деле важно, и помогают пройти трудности. Несколько таких выдающихся цитат есть и в книге "Робинзон Крузо" Даниэля Дефо. Это не просто слова, а правила, которые научат наслаждаться настоящим и ценить прошлое, а не жаловаться на него.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама
Читайте также:

Выдающиеся цитаты из книги "Робинзон Крузо"

Люди любят жаловаться и делают это довольно часто. Кому-то не нравятся коллеги на работе, кто-то устал готовить каждый день, а кто-то постоянно недоволен своим положением. Более того, даже когда жаловаться не на что, в ход идут воспоминания о прошлом.

Мудрі слова з книги "Робінзон Крузо"
Девушка читает книгу. Фото: Freepik

Известный классик Даниэль Дефо считал, что жалобы навевают несчастья. Он был убежден, что стоит ценить то, что мы имеем. Только так можно пройти невзгоды. Свои мысли писатель изложил в книге "Робинзон Крузо", говоря от имени человека, который потерял все на свете. Эти слова отозвались многим:

  • "Как полезно было бы каждому из нас, сравнивая свое теперешнее положение с другим, еще худшим, помнить, что провидение в любую минуту может совершить обмен и показать нам на опыте, как мы были счастливы раньше!";
  • "Я научился смотреть больше на светлые, чем на темные стороны моего положения и помнить больше о том, что у меня есть, чем о том, чего я лишен. И это давало мне минуты неописуемой внутренней радости";
  • "Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые никогда ничем не довольны, которые не могут спокойно наслаждаться дарованными им благами, потому что им всегда хочется чего-то такого, чего у них нет. Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают, мне кажется, от недостатка благодарности за то, что мы имеем".
Видатні цитати з книги "Робінзон Крузо"
Женщина держит книгу. Фото: Freepik

Главный герой книги потерял не просто имущество или деньги, он оказался в полном одиночестве на необитаемом острове. Именно это позволило ему многое понять и переосмыслить. Люди начинают ценить что-то, когда теряют абсолютно все — это и пытался донести до читателей Даниэль Дефо.

Напомним, ранее мы писали о том, какая одна фраза поможет пережить невзгоды. Ее должны знать все.

Также мы рассказывали о том, какие фразы помогут победить в споре. Эти слова уничтожат оппонента.

писатели психология книги цитаты слова
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации