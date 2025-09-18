Мудрые слова из книги "Робинзон Крузо" — их стоит запомнить на всю жизнь

Девушка держит книгу в руках. Фото: Freepik

Некоторые слова и фразы способны поддержать в сложную минуту. Они напоминают о том, что на самом деле важно, и помогают пройти трудности. Несколько таких выдающихся цитат есть и в книге "Робинзон Крузо" Даниэля Дефо. Это не просто слова, а правила, которые научат наслаждаться настоящим и ценить прошлое, а не жаловаться на него.

Выдающиеся цитаты из книги "Робинзон Крузо"

Люди любят жаловаться и делают это довольно часто. Кому-то не нравятся коллеги на работе, кто-то устал готовить каждый день, а кто-то постоянно недоволен своим положением. Более того, даже когда жаловаться не на что, в ход идут воспоминания о прошлом.

Известный классик Даниэль Дефо считал, что жалобы навевают несчастья. Он был убежден, что стоит ценить то, что мы имеем. Только так можно пройти невзгоды. Свои мысли писатель изложил в книге "Робинзон Крузо", говоря от имени человека, который потерял все на свете. Эти слова отозвались многим:

"Как полезно было бы каждому из нас, сравнивая свое теперешнее положение с другим, еще худшим, помнить, что провидение в любую минуту может совершить обмен и показать нам на опыте, как мы были счастливы раньше!";

"Я научился смотреть больше на светлые, чем на темные стороны моего положения и помнить больше о том, что у меня есть, чем о том, чего я лишен. И это давало мне минуты неописуемой внутренней радости";

"Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые никогда ничем не довольны, которые не могут спокойно наслаждаться дарованными им благами, потому что им всегда хочется чего-то такого, чего у них нет. Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают, мне кажется, от недостатка благодарности за то, что мы имеем".

Главный герой книги потерял не просто имущество или деньги, он оказался в полном одиночестве на необитаемом острове. Именно это позволило ему многое понять и переосмыслить. Люди начинают ценить что-то, когда теряют абсолютно все — это и пытался донести до читателей Даниэль Дефо.

