Мудрі слова з книги "Робінзон Крузо" — їх варто запам'ятати на все життя

Деякі слова та фрази здатні підтримати у складну хвилину. Вони нагадують про те, що насправді важливо, й допомагають пройти труднощі. Кілька таких видатних цитат є й у книзі "Робінзон Крузо" Данієля Дефо. Це не просто слова, а правила, що навчать насолоджуватись теперішнім та цінувати минуле, а не нарікати на нього.

Видатні цитати з книги "Робінзон Крузо"

Люди люблять скаржитись та роблять це досить часто. Комусь не подобаються колеги на роботі, хтось втомився готувати щодня, а хтось постійно незадоволений своїм становищем. Ба більше, навіть коли скаржитися немає на що, у хід йдуть спогади про минуле.

Відомий класик Данієль Дефо вважав, що скарги навіюють нещастя. Він був переконаний, що варто цінувати те, що ми маємо. Лише так можна пройти негаразди. Свої думки письменник виклав у книзі "Робінзон Крузо", говорячи від імені людини, яка втратила геть усе. Ці слова відгукнулися багатьом:

"Як корисно було б кожному з нас, порівнюючи своє теперішнє становище з іншим, ще гіршим, пам'ятати, що провидіння в будь-яку хвилину може здійснити обмін і показати нам на досвіді, як ми були щасливі раніше!";

"Я навчився дивитися більше на світлі, ніж на темні сторони мого становища і пам'ятати більше про те, що у мене є, ніж про те, чого я позбавлений. І це давало мені хвилини невимовної внутрішньої радості";

"Я кажу про це для тих нещасних людей, які ніколи нічим не задоволені, які не можуть спокійно насолоджуватися дарованими їм благами, тому що їм завжди хочеться чогось такого, чого у них немає. Всі наші нарікання з приводу того, чого ми позбавлені, випливають, мені здається, від нестачі вдячності за те, що ми маємо".

Головний герой книги втратив не просто майно чи гроші, він опинився в повній самотності на безлюдному острові. Саме це дало змогу йому багато чого зрозуміти й переосмислити. Люди починають цінувати щось, коли втрачають геть усе — це й намагався донести до читачів Данієль Дефо.

