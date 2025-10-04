Дати народження найбільших невдах — чи є ваша серед них

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Дата народження впливає на характер та долю людини. Нумерологи зазначають, що деякі особистості можуть досягнути всього, адже Всесвіт на їхній стороні, а інші ж навпаки — постійно зазнають невдач.

В які дати народжуються істинні невдахи

Народжені 1, 3 і 21 числа

Особистості, що народились в ці числа, часто відчувають, що доля їм не посміхається. Невдачі постійно переслідують таких людей у всіх справах. Доля часто посилає їм хороші знаки, але вони залишаються непоміченими. Такий опір Всесвіту лише погіршує ситуацію та притягує невдачі.

Народжені 7, 11, 15, 25 і 29 числа

Народжені в ці дні схильні постійно потрапляти в халепи. Вони часто ускладнюють собі життя та самі створюють перепони на шляху до власних цілей. Таким людям варто звернути увагу на свої дії та звички й проаналізувати їх. Інколи один лише перегляд підходів до життя вже може змінити все.

Народжені 18 числа

Особливими невдахами вважають ті люди, які народились 18 числа будь-якого місяця. Вони часто стають жертвами власних думок та слів. Думки таких особистості матеріалізуються у реальність, створюючи навколо них атмосферу невдач. Часто такі люди говорять фрази на кшталт "Я так і знав" або "Знову я накликав невдачі". Таким людям варто навчитися контролювати власні думки та слова, щоб змінити свою долю.

