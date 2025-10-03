Видео
Страстные соблазнительницы — лучшие любовницы по дате рождения

Дата публикации 3 октября 2025 19:40
Самые страстные любовницы по дате рождения — умеют соблазнять
Красивая девушка лежит в постели. Фото: Freepik

Дата рождения может рассказать не только о судьбе человека, но и о том, каким он будет в отношениях. Нумерологи отмечают, что лучшие любовницы рождаются в определенные дни. Эти женщины имеют страстный темперамент и умеют соблазнять мужчин.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Как узнать свое "число страстности"

Чтобы узнать свое "число страстности", стоит добавить все цифры вашей даты рождения. Например, если ваша дата 23.12.1997, то расчет будет таким: 2+3+1+2+1+9+9+7=34. Далее цифры нужно свести к однозначной: 3+4=7. Итак, ваше "число страстности" — 7.

Какая вы любовница по "числу страстности"

Число 1 — инициативная страсть

Такие женщины — лидеры во всем, в том числе и в любви. Это яркие натуры, которые ничего не стесняются. Они вдохновляют мужчин своим огнем и страстью. Эти личности часто берут инициативу на себя в плане интима и обожают эксперименты.

Число 2 — нежная соблазнительность

Женщины с таким "числом страстности" отличаются своей романтичностью и чувствительностью. Интим для них — это не просто удовольствие, а проявление эмоциональной близости. Такие женщины дают ласку и заботу мужчинам и покоряют их своей внимательностью.

Дати народження найспокусливіших жінок
Влюбленная пара в постели. Фото: Pexels

Число 3 — игривая легкость

Очаровательные личности, обожающие спонтанность — такие женщины очаровывают мужчин своей игривостью. Они всегда легкие и открытые к новым идеям. Интимные отношения с этими женщинами точно не превратятся в рутину.

Число 4 — взаимная стабильность

Такие женщины очень практичны и осторожны, даже в сфере интима. Они стремятся, чтобы мужчина рядом чувствовал себя уютно и стараются удовлетворить все потребности партнера. Свой богатый потенциал такие личности раскрывают со временем.

Дати народження найспокусливіших жінок
Мужчина и женщина в постели. Фото: Pexels

Число 5 — игривый адреналин

Такие женщины — это настоящие сексуальные авантюристки. Они обожают открывать что-то новое в отношениях и постоянно ищут новые впечатления. В постели такие женщины очень раскованные, игривые и страстные.

Число 6 — гармоничная интимность

Такие женщины не разделяют интимные отношения и любовь. Для них это единое целое. Эти личности стремятся доставить партнеру удовольствие и умеют создавать комфорт в отношениях. Интим для них — это про уют и наслаждение.

Дати народження найспокусливіших жінок
Женщина и мужчина обнимаются. Фото: Pexels

Число 7 — загадочная страсть

Это настоящие женщины-загадки. Такие личности очень эмоциональны и имеют сильную интимную энергию. Они любят получать удовольствие на самом высоком уровне и стремятся, чтобы партнер рядом чувствовал то же самое.

Число 8 — интимная сила

Такие женщины просто излучают уверенность в себе. Они магнетические и не стесняются заявлять о своих желаниях. Эти личности любят доминировать в постели и обожают контроль. Если мужчина доверяет такой женщине, то она станет лучшей любовницей в его жизни.

Число 9 — чувственная романтичность

Эмоциональность и сверхъестественная чувственность — главные черты характера таких женщин. Они очень глубоко чувствуют партнера и способны поставить его потребности выше своих. Такие женщины в постели очень мягкие, деликатные и романтичные.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что вы встретили любовь всей жизни. Такая пара будет счастливой вместе.

Также мы рассказывали о том, на чем держатся здоровые отношения. Психологи назвали три вещи.

психология женщины любовь нумерология дата отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
