Самые страстные любовницы по дате рождения — умеют соблазнять

Дата рождения может рассказать не только о судьбе человека, но и о том, каким он будет в отношениях. Нумерологи отмечают, что лучшие любовницы рождаются в определенные дни. Эти женщины имеют страстный темперамент и умеют соблазнять мужчин.

Как узнать свое "число страстности"

Чтобы узнать свое "число страстности", стоит добавить все цифры вашей даты рождения. Например, если ваша дата 23.12.1997, то расчет будет таким: 2+3+1+2+1+9+9+7=34. Далее цифры нужно свести к однозначной: 3+4=7. Итак, ваше "число страстности" — 7.

Какая вы любовница по "числу страстности"

Число 1 — инициативная страсть

Такие женщины — лидеры во всем, в том числе и в любви. Это яркие натуры, которые ничего не стесняются. Они вдохновляют мужчин своим огнем и страстью. Эти личности часто берут инициативу на себя в плане интима и обожают эксперименты.

Число 2 — нежная соблазнительность

Женщины с таким "числом страстности" отличаются своей романтичностью и чувствительностью. Интим для них — это не просто удовольствие, а проявление эмоциональной близости. Такие женщины дают ласку и заботу мужчинам и покоряют их своей внимательностью.

Число 3 — игривая легкость

Очаровательные личности, обожающие спонтанность — такие женщины очаровывают мужчин своей игривостью. Они всегда легкие и открытые к новым идеям. Интимные отношения с этими женщинами точно не превратятся в рутину.

Число 4 — взаимная стабильность

Такие женщины очень практичны и осторожны, даже в сфере интима. Они стремятся, чтобы мужчина рядом чувствовал себя уютно и стараются удовлетворить все потребности партнера. Свой богатый потенциал такие личности раскрывают со временем.

Число 5 — игривый адреналин

Такие женщины — это настоящие сексуальные авантюристки. Они обожают открывать что-то новое в отношениях и постоянно ищут новые впечатления. В постели такие женщины очень раскованные, игривые и страстные.

Число 6 — гармоничная интимность

Такие женщины не разделяют интимные отношения и любовь. Для них это единое целое. Эти личности стремятся доставить партнеру удовольствие и умеют создавать комфорт в отношениях. Интим для них — это про уют и наслаждение.

Число 7 — загадочная страсть

Это настоящие женщины-загадки. Такие личности очень эмоциональны и имеют сильную интимную энергию. Они любят получать удовольствие на самом высоком уровне и стремятся, чтобы партнер рядом чувствовал то же самое.

Число 8 — интимная сила

Такие женщины просто излучают уверенность в себе. Они магнетические и не стесняются заявлять о своих желаниях. Эти личности любят доминировать в постели и обожают контроль. Если мужчина доверяет такой женщине, то она станет лучшей любовницей в его жизни.

Число 9 — чувственная романтичность

Эмоциональность и сверхъестественная чувственность — главные черты характера таких женщин. Они очень глубоко чувствуют партнера и способны поставить его потребности выше своих. Такие женщины в постели очень мягкие, деликатные и романтичные.

