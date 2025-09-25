Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Признаки того, что вы нашли свою половинку — любовь на всю жизнь

Признаки того, что вы нашли свою половинку — любовь на всю жизнь

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 06:55
Как понять, рядом ли именно ваш человек — психологи назвали 5 признаков
Влюбленная пара. Фото: Pexels

Многие люди сталкиваются с вопросом о том, правильного ли партнера они выбрали и действительно ли он — "тот самый". Особенно часто такие вопросы возникают после того, как завершается первый этап отношений, когда партнеры друг друга идеализируют. Психологи отмечают, что существует пять признаков, которые помогут понять, действительно ли рядом с вами нужный человек.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Как понять, что вы нашли своего человека

Вы разделяете общие или совместимые ценности

Люди могут иметь разные предпочтения или даже стили жизни. Важно лишь, чтобы их ценности были похожими. Речь идет о видении семьи, подходе к деньгам или отношении к здоровью, например. Это является основой длительных и крепких отношений.

Вы конструктивно решаете конфликты

Здоровые отношения — это когда конфликты для вас не являются чем-то катастрофическим. Недоразумения возникают даже между влюбленными и в этом нет ничего плохого, если вы их решаете без скандалов и оскорблений.

Як зрозуміти, що ви знайшли свою людину
Счастливая пара. Фото: Pexels

Вы принимаете друг друга

Со своим человеком не нужно притворяться кем-то. Он будет принимать вас со слабостями, странными привычками или плохим настроением. Ни один из партнеров не должен сталкиваться с "перевоспитанием" в отношениях.

Вы искренне хотите проводить время вместе

Один из самых ярких признаков того, что рядом с вами нужен человек — это когда вы хотите проводить время вместе. Если вам хочется поделиться эмоциями, радостью или разочарованием с человеком, то это точно ваша вторая половинка.

Вы представляете совместное будущее

Речь идет о видении совместной жизни. Если вы хотите расти вместе, стареть и поддерживать друг друга, то это является признаком того, что рядом с вами нужен человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что жилье действительно может спасти от развода. В домах пары гораздо счастливее, чем в квартирах.

Также мы рассказывали о том, чем на самом деле грозят отношения с токсичным человеком. Все серьезнее, чем вы могли подумать.

психология советы интересные факты любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации