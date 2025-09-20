Видео
Главная Психология Три вещи, на которых держатся здоровые отношения — о чем речь

Три вещи, на которых держатся здоровые отношения — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 11:45
Как начать отношения правильно — важные советы от психологов
Влюбленная пара. Фото: Pexels

Новые отношения — это возможность построить все с чистого листа. Психологи отмечают, что их следует начинать, соблюдая три важных правила. Именно это поможет создать здоровый и счастливый союз.

Об этом пишет Ukr.Media.

Читайте также:

Как правильно начинать отношения

Психологи отмечают, что в новых отношениях важно не ждать поворотов судьбы, а брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Стоит выстраивать союз на трех основных правилах:

  • доверие;
  • взаимопонимание;
  • гибкость.

Именно эти три принципа работают как прочный каркас, который держит пару во время любых невзгод. При этом они не являются статичными, а требуют постоянного внимания и адаптации. В частности, доверие выстраивается не только на словах, а на ежедневных маленьких действиях. Это же касается и взаимопонимания, ведь оно выходит за рамки простых слов и охватывает способность замечать сигналы и эмоциональные состояния партнера. А вот гибкость — это не только о готовности идти на компромиссы, но и способность адаптироваться к различным ситуациям в жизни и эволюции личности каждого из партнеров.

Три правила для тих, хто починає стосунки
Парень и девушка обнимаются. Фото: Pexels

Только если активно строить отношения, а не ждать, что все сложится само собой, будет расти чувство уверенности в этом союзе. Ведь партнерство — это не только о том, чтобы вместе решать проблемы. Это еще и об умении поддерживать друг друга, радоваться за победы и знать, что рядом есть человек, который всегда защитит.

Только если эти три главные ценности будут совпадать, то каждый из партнеров почувствует себя услышанным. В такой атмосфере даже самые болезненные моменты становятся шансом стать ближе. Доверие между людьми растет, а уязвимость перестает пугать, ведь это становится лишь мостом к еще большей близости.

Напомним, ранее мы писали о том, почему между людьми становится все меньше близости. Ученые удивили результатами исследования.

Также мы рассказывали о том, в чем заключается секрет счастливых отношений. Все начинается еще со знакомства.

психология советы интересные факты любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
