Почему сейчас люди занимаются любовью реже, чем когда-либо в истории — ученые объяснили

Ученые выяснили, что сейчас люди занимаются интимом меньше, чем когда-либо в истории. Такая негативная тенденция затронула всех: женатых пар, холостых, молодых и пожилых людей.

Об этом говорится в исследовании IFS.

Как отмечается в исследовании, в 1990 году 55% взрослых людей занимались любовью хотя бы раз в неделю. К 2010 году эта цифра снизилась до 50%. А уже в 2024 году процент упал до 37%.

Ученые отмечают, что период с 2010 по 2015 год стал "большим перепрограммированием". Тогдашние подростки все больше были под влиянием цифровых медиа: смартфонов, социальных сетей, видеоигр. Кроме того, у людей стало меньше возможностей социализироваться так, как делали это предыдущие поколения. Такая революция вызвала рост депрессии и тревожности, что бесспорно повлияло и на интимную жизнь.

В исследовании добавляют, что на отсутствие любви в жизни пар также влияет чрезмерное количество алкоголя. Это стало распространенной проблемой среди молодежи. Кроме того, интимная жизнь многих людей страдает из-за снижения уровня заработка. Более того, чрезмерное стремление строить карьеру также негативно сказывается на личной жизни.

Больше всего спад интимных отношений наблюдается среди молодого поколения, однако люди старшего возраста также не остались в стороне. В основном это касается именно супружеских пар, которые долго живут вместе. Они не желают лучше узнавать друг друга и только отдаляются с годами.

