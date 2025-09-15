Чому зараз люди кохаються рідше, ніж будь-коли в історії — науковці пояснили

Чоловік та жінка лежать в ліжку. Фото: Pexels

Науковці з'ясували, що зараз люди займаються інтимом менше, ніж будь-коли в історії. Така негативна тенденція зачепила усіх: одружених пар, неодружених, молодих та літніх людей.

Про це йдеться у дослідженні IFS.

Чому люди почали менше кохатися

Як зазначається у дослідженні, у 1990 році 55% дорослих людей займалися коханням хоча б раз на тиждень. До 2010 року ця цифра знизилася до 50%. А вже у 2024 році відсоток впав до 37%.

Вчені зазначають, що період з 2010 по 2015 рік став "великим перепрограмуванням". Тодішні підлітки все більше були під впливом цифрових медіа: смартфонів, соціальних мереж, відеоігор. Крім того, у людей поменшало можливостей соціалізуватися так, як робили це попередні покоління. Така революція викликала зростання депресії та тривожності, що безперечно вплинуло й на інтимне життя.

У дослідженні додають, що на відсутність кохання в житті пар також впливає надмірна кількість алкоголю. Це стало поширеною проблемою серед молоді. Крім того, інтимне життя багатьох людей страждає через зниження рівня заробітку. Ба більше, надмірне прагнення будувати кар'єру також негативно позначається на особистому житті.

Найбільше спад інтимних стосунків спостерігається серед молодого покоління, однак люди старшого віку також не залишилися осторонь. Здебільшого це стосується саме подружніх пар, які довго живуть разом. Вони не бажають краще пізнавати одне одного та лише віддалюються з роками.

