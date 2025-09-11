Видео
Скрытый секрет счастливых отношений — все дело в знакомстве

Скрытый секрет счастливых отношений — все дело в знакомстве

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 17:09
Секрет счастливых отношений раскрыт — вот в чем он заключается
Парень целует девушку. Фото: Pexels
Ключевые моменты Что делает отношения счастливыми

Ученые решили раскрыть секрет счастливых отношений. Для этого опросили более 10 тысяч взрослых в 50 странах мира. Результаты удивили и неожиданно указали на то, что удовлетворенность отношениями напрямую зависит от знакомства.

Об этом пишет PsyPost.

Читайте также:

Что делает отношения счастливыми

Как выяснили ученые, люди, которые познакомились в реальной жизни, а не онлайн, более счастливы в отношениях. Поэтому оказывается, что способ знакомства напрямую может влиять на удовлетворенность отношениями. Среди опрошенных пар те, кто познакомился лично, заявили о большей близости и страсти. Такой результат оказался стабильным для большинства стран.

Психологи объясняют это несколькими причинами. Первая из них — люди, которые знакомятся через общих друзей или работу, часто имеют схожие ценности. Поэтому они лучше понимают друг друга. Кроме того, онлайн платформы дают иллюзию чрезмерного выбора и постоянно кажется, что мог быть кто-то лучше. Поэтому неудовлетворенность партнером растет.

В чому полягає секрет щасливих стосунків
Влюбленная пара. Фото: Pexels

Также отношения, которые зародились онлайн, не такие счастливые из-за иллюзии, созданной вокруг профиля. Цифровые анкеты женщин и мужчин часто бывают украшены. А вот столкновение с реальностью может разрушить абсолютно все ожидания обоих партнеров.

Однако авторы исследования отмечают, что считать обреченными онлайн знакомства не стоит. Такая цифра — это просто тенденция. На практике существует и много пар, которые встретились онлайн, но также строят крепкие и счастливые отношения. Все зависит, прислушиваются ли и уважают ли партнеры друг друга.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчины боятся сказать своим женам. Это часто портит отношения.

Также мы рассказывали о том, какая одна черта характера может разрушить отношения. Об этом мало кто знает.

психология знакомства советы исследование отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
