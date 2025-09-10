Чего на самом деле не хватает мужчинам в браке — они не решаются рассказать об этом

Расстроенный мужчина. Фото: Freepik

Откровенность — главное, что поможет спасти отношения и сделать их счастливыми. Однако не всегда партнеры искренне говорят о том, чего им не хватает в отношениях, особенно это касается мужчин.

О чем молчат мужчины в отношениях

Он чувствует себя недооцененным

Ощущение недооцененности в браке может привести к тому, что мужчина будет чувствовать себя несчастными. При этом партнерам трудно признаться в таких чувствах. Часто они просто молчат об этом, чтобы не спровоцировать ссору.

Чувствует себя просто другом, а не любимым

Мужчинам бывает сложно признаться в том, что они хотят больше романтики и интимности. Партнер может чувствовать себя лишь хорошим другом, но на самом деле он хотел бы страстных и пылких отношений.



Он несчастен в отношениях

Мужчина может дистанцироваться эмоционально и больше времени проводить с друзьями, чем со второй половинкой, когда брак трещит по швам. При этом он редко когда напрямую заявит о том, что несчастлив в отношениях. Обычно партнеры избегают проблем и не выражают собственные потребности.

Накопление обид

Мужчины также накапливают обиды, но редко когда об этом говорят. Если их желания или потребности игнорируют, а женщина проявляет эмоциональную отстраненность, партнер это чувствует и все держит в себе.

Ему не хватает поддержки

Мужчины поддерживают своих женщин и ждут от них в ответ того же самого, однако в реальности партнеры редко получают это. Отсутствие ощущения опоры и веры может разрушать самооценку мужчин, но часто они об этом молчат.

