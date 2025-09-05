Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Спасти брак или разойтись — как сделать правильный выбор

Спасти брак или разойтись — как сделать правильный выбор

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 17:50
Как понять, что брак стоит спасать — подсказки от психолога
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels
Ключевые моменты Как понять, что брак стоит спасать

Сейчас тема разводов актуальна как никогда. Многие отношения испортились из-за постоянного стресса, переживаний и войны. Иногда пары расходятся даже по мелочам. В таком случае брак можно и стоило бы сохранить.

Об этом рассказала кризисный психолог Лена Шторм в комментарии ВСН.

Реклама
Читайте также:

Как понять, что брак стоит спасать

Как отмечает психолог, сначала стоит разобраться, действительно ли нужно спасать брак. Иногда люди держатся за отношения из последних сил не из-за любви, а из-за страха или привязанности. По словам Шторм, не каждый брак стоит спасать.

"Приведу такой пример: иногда к психологам приходят за консультацией люди, которые терпят в браке физическое и эмоциональное насилие, одновременно пытаясь его сохранить. В таких случаях приходится объяснять, что за желанием сохранить брак стоит не любовь, а зависимость. Прежде всего — она является эмоциональной", — отмечает психолог.

Через що найчастіше трапляються розлучення
Мужчина снимает кольцо с пальца. Фото: Freepik

Она добавляет, что не стоит держаться за отношения, где кто-то один систематически обижает, а другой — терпит. Это же касается и пар, которые обижают друг друга по очереди. Налаживать отношения в таком случае нет смысла.

При этом, как отмечает Шторм, бывает и так, что отношения, где нет абьюза, на каком-то из этапов заходят в тупик. Между людьми есть чувства, но они не могут наладить отношения. Это может произойти, когда партнеры просто перестают работать над отношениями и слышать друг друга.

Як зрозуміти, що шлюб варто рятувати
Девушка смотрит на кольцо. Фото: Freepik

"Для начала нужно проанализировать, что именно привело отношения к тому состоянию, в котором они находятся — без взаимных обвинений и меряния тем, чья вина или ответственность в этой ситуации больше. Важно посмотреть на эти процессы как на симптом, с которым можно работать", — говорит специалист.

После этого, по словам психолога, стоит актуализировать то, что в свое время мотивировало людей выбрать друг друга. Паре нужно приложить усилия для усиления и возрождения своих чувств.

Напомним, ранее мы писали о том, почему на самом деле мужчинам стало труднее найти любовь. Секрет их одиночества раскрыли психологи.

Также мы рассказывали о том, с какой женщиной лучше не начинать отношения. Она лишь испортит мужчине жизнь.

психология развод интересные факты любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации