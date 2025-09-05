Как понять, что брак стоит спасать — подсказки от психолога

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Сейчас тема разводов актуальна как никогда. Многие отношения испортились из-за постоянного стресса, переживаний и войны. Иногда пары расходятся даже по мелочам. В таком случае брак можно и стоило бы сохранить.

Об этом рассказала кризисный психолог Лена Шторм в комментарии ВСН.

Реклама

Читайте также:

Как понять, что брак стоит спасать

Как отмечает психолог, сначала стоит разобраться, действительно ли нужно спасать брак. Иногда люди держатся за отношения из последних сил не из-за любви, а из-за страха или привязанности. По словам Шторм, не каждый брак стоит спасать.

"Приведу такой пример: иногда к психологам приходят за консультацией люди, которые терпят в браке физическое и эмоциональное насилие, одновременно пытаясь его сохранить. В таких случаях приходится объяснять, что за желанием сохранить брак стоит не любовь, а зависимость. Прежде всего — она является эмоциональной", — отмечает психолог.

Мужчина снимает кольцо с пальца. Фото: Freepik

Она добавляет, что не стоит держаться за отношения, где кто-то один систематически обижает, а другой — терпит. Это же касается и пар, которые обижают друг друга по очереди. Налаживать отношения в таком случае нет смысла.

При этом, как отмечает Шторм, бывает и так, что отношения, где нет абьюза, на каком-то из этапов заходят в тупик. Между людьми есть чувства, но они не могут наладить отношения. Это может произойти, когда партнеры просто перестают работать над отношениями и слышать друг друга.

Девушка смотрит на кольцо. Фото: Freepik

"Для начала нужно проанализировать, что именно привело отношения к тому состоянию, в котором они находятся — без взаимных обвинений и меряния тем, чья вина или ответственность в этой ситуации больше. Важно посмотреть на эти процессы как на симптом, с которым можно работать", — говорит специалист.

После этого, по словам психолога, стоит актуализировать то, что в свое время мотивировало людей выбрать друг друга. Паре нужно приложить усилия для усиления и возрождения своих чувств.

Напомним, ранее мы писали о том, почему на самом деле мужчинам стало труднее найти любовь. Секрет их одиночества раскрыли психологи.

Также мы рассказывали о том, с какой женщиной лучше не начинать отношения. Она лишь испортит мужчине жизнь.