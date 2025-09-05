Відео
Головна Психологія Врятувати шлюб чи розійтися — як зробити правильний вибір

Врятувати шлюб чи розійтися — як зробити правильний вибір

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 17:50
Як зрозуміти, що шлюб варто рятувати — підказки від психолога
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels
Ключові моменти Як зрозуміти, що шлюб варто рятувати

Зараз тема розлучень актуальна як ніколи. Багато стосунків зіпсувались через постійний стрес, переживання та війну. Інколи пари розходяться навіть через дрібниці. В такому випадку шлюб можна та варто було б зберегти.

Про це розповіла кризова психологиня Лєна Шторм у коментарі ВСН.

Читайте також:

Як зрозуміти, що шлюб варто рятувати

Як наголошує психологиня, спочатку варто розібратися, чи справді потрібно рятувати шлюб. Інколи люди тримаються за стосунки з останніх сил не через кохання, а через страх чи прив'язаність. За словами Шторм, не кожен шлюб варто рятувати.

"Наведу такий приклад: іноді до психологів приходять у консультування люди, які терплять у шлюбі фізичне та емоційне насилля, водночас намагаючись його зберегти. В таких випадках доводиться пояснювати, що за бажанням зберегти шлюб стоїть не любов, а залежність. Передусім — вона є емоційною", — зазначає психологиня.

Через що найчастіше трапляються розлучення
Чоловік знімає каблучку з пальця. Фото: Freepik

Вона додає, що не варто триматися за стосунки, де хтось один систематично кривдить, а інший — терпить. Це ж стосується й пар, які кривдять одне одного по черзі. Налагоджувати взаємини у такому випадку немає сенсу.

При цьому, як зазначає Шторм, буває й так, що стосунки, де нема аб'юзу, на якомусь з етапів заходять в глухий кут. Між людьми є почуття, але вони не можуть налагодити відносини. Це може статися, коли партнери просто перестають працювати над стосунками та чути одне одного.

Як зрозуміти, що шлюб варто рятувати
Дівчина дивиться на каблучку. Фото: Freepik

"Для початку потрібно проаналізувати, що саме призвело стосунки до того стану, в якому вони перебувають — без взаємних звинувачень та міряння тим, чия провина чи відповідальність є у цій ситуації більшою. Важливо подивитися на ці процеси як на симптом, з яким можна працювати", — каже фахівчиня.

Після цього, за словами психологині, варто актуалізувати те, що свого часу мотивувало людей обрати одне одного. Парі потрібно докласти зусиль для підсилення і відродження своїх почуттів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому насправді чоловікам стало важче знайти кохання. Секрет їхньої самотності розкрили психологи.

Також ми розповідали про те, з якою жінкою краще не починати стосунки. Вона лише зіпсує чоловікові життя.

психологія розлучення цікаві факти кохання стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
