Чому чоловікам стало важче знайти кохання — неочікувана правда

Жінки все частіше скаржаться на те, що неможливо знайти хорошого партнера. Однак науковці з'ясували, що зараз й чоловіки рідко коли можуть знайти справжнє кохання та побудувати стосунки. На це є кілька неочевидних причин.

Про це пише The Washington Post.

Чому чоловікам складно знайти другу половинку

Знайти кохання не можуть не тільки стереотипні нероби, а й успішні чоловіки. І якщо у 70-80-х роках відсоток чоловіків, що не були одружені до 40 років, становив однозначне число, то у 2021 році він виріс до 28%. Жінки вважають, що сучасні чоловіки втратили запал. Вони не показують свої почуття так відчайдушно, як раніше. Це й може бути однією з причин такої статистики.

До того ж жінки все більше почали розчаровуватись в чоловіках після пандемії. Пояснюється це просто — сильна половина людства перестала знайомитись наживо та віддає перевагу спілкуванню онлайн. Крім того, сотні додатків для знайомств створюють ілюзію нескінченного вибору, але насправді це зовсім не так. Жінки на таких сайтах просто тонуть у тисячах відгуків, а чоловіки часто отримують мало відповідей на свої лайки.

Якщо раніше хлопці сприймали відмову дівчини як щось нормальне, то зараз розцінюють це занадто особисто. Чоловіки довго не наважуються на нові стосунки, якщо щось пішло не так. Вони відчувають невпевненість у собі та бояться зробити перший крок. З віком ситуація стає лише напруженішою. Чоловіки збільшують вимоги до партнерки та шукають ідеальну супутницю. Вони перебірливо обирають жінку, але зрештою й самі можуть отримати відмову.

Ще одна причина чоловічої самотності — гендерна поляризація. Останніми роками чоловіки стають більш схильні до правих політичних поглядів, тоді як жінки стали більш ліберальними. Це створює новий набір перешкод для пошуку нових стосунків та побудови міцного союзу.

