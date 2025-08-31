Відео
Головна Психологія Не каблучка — що легко видає одруженого чоловіка

Не каблучка — що легко видає одруженого чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 11:45
Як розпізнати одруженого чоловіка — 5 речей, на які варто звернути увагу
Чоловік та жінка сидять за столиком у кав'ярні. Фото: Freepik
Ключові моменти Як зрозуміти, що чоловік одружений

Деякі чоловіки здатні крутити роман на стороні, а тому намагаються ретельно приховати факт того, що вони одружені. Однак, як зазначають психологи, існує кілька неочевидних речей, до яких варто придивитись. Саме вони вкажуть на те, що чоловік вже має стосунки.

Про це пише РБК-Україна.

Як зрозуміти, що чоловік одружений

У нього завжди зайняті вечори та вихідні

Якщо чоловік проводить вихідні лише "з друзями" чи не може говорити телефоном ввечері, це може бути першим сигналом про те, що в нього є стосунки. Людина в шлюбі точно не зможе приділяти вам увагу в будь-який час.

Телефон — це табу для вас

Це може також вказувати на те, що чоловік має родину. Якщо його телефон завжди ретельно схований та недоторканий, ймовірніше за все, такому партнерові є що приховувати, наприклад, дружину.

Як зрозуміти, що чоловік одружений
Чоловік тримає в руках телефон. Фото: Freepik

Він завжди "у справах"

Одружений чоловік буде прикриватись частими "відрядженнями" без будь-яких деталей. На питання про те, коли ви зустрінетесь чи де він зараз, ви отримаєте лише загальну відповідь на кшталт: "Багато справ, довелося від'їхати по роботі".

Побачення лише за розкладом

Жонаті чоловіки чітко планують свої побачення на стороні, адже завжди обмежені у часі. Найчастіше такий партнер буде прагнути зустрітись з вами у будні дні, вдень чи ранній вечір.

Він не хоче публікувати спільні фото

Одружений чоловік завжди прагне приховати особисте життя. Він прикривається тим, що "не любить виставляти все на показ". Звичайно, коли людина не хоче ділитись чимось з іншими це нормально, але якщо вона категорично уникає будь-яких спільних згадок, варто придивитись до стосунків уважніше.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
