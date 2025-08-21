Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Що чекає на вас у стосунках у вересні — підкаже місячний календар

Що чекає на вас у стосунках у вересні — підкаже місячний календар

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 06:33
Любовний гороскоп — що нового на вас чекає за місячним календарем у вересні
Дівчина обіймає чоловіка. Фото: Freepik
Ключові моменти Місячний календар на вересень 2025 — що чекає у стосунках

Вересень — час змін, адже йдеться про початок нової пори року. Енергія природи також стане іншою, тож варто особливо уважно в цей період слідкувати за фазами Місяця. Це допоможе досягнути гармонії й взаєморозуміння у стосунках.

Про це пише Gosta.

Реклама
Читайте також:

Місячний календар на вересень 2025 — що чекає у стосунках

Місячний календар допоможе вдало все планувати, ухвалювати правильні рішення та навіть покращити стосунки. У вересні 2025 року будуть такі фази місяця, на які варто звернути увагу:

  • 3 вересня  Молодик. В цей період варто починати нове, однак не спішіть з рішеннями, зокрема, й у стосунках. В цей час можливі перепади настрою, тож краще не діяти з опалу;
  • 11 вересня — перша чверть. Це ідеальний час для того, щоб проявити активність. Ви відчуєте справжній приплив енергії, тож варто цим скористатись. Можна приймати важливі рішення щодо стосунків;
  • 18 вересня  повний Місяць. В цей час емоції будуть вас переповнювати і йдеться не про позитив. Дехто може відчувати дратівливість та гнів. Використайте цей час для очищення й позбавтесь від зайвого;
  • 24 вересня — остання чверть. Час завершувати незакриті питання. Обговоріть з партнером важливі для вас речі й знайдіть спільні рішення.
Любовний місячний календар на вересень 2025
Закохана пара. Фото: Freepik

Астрологи виділяють й окремі числа, які будуть особливо сильними стосовно романтичних справ. У вересні зверніть увагу на такі дні:

  • 7-9 вересня — це ідеальний час для романтики, нових знайомств чи зміцнення стосунків;
  • 18 вересня — в цей день можуть виникнути конфлікти та непорозуміння, тож не варто робити поспішних висновків, а краще проявити терплячість;
  • 24-30 вересня — в цей період варто переглянути стосунки, розберіться у почуттях та закрийте старі питання.

Місяць впливає на емоційний стан, настрій та гармонію у стосунках. Тож у несприятливі дні краще не братися до з'ясування стосунків, а вдалі числа варто використати для зміцнення союзу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку будуть найкращим вибором для стосунків.

Також ми розповідали про те, з якими знаками Зодіаку найбільше сумісний Лев.

Місяць психологія Астрологія кохання стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації