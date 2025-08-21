Любовний гороскоп — що нового на вас чекає за місячним календарем у вересні

Дівчина обіймає чоловіка. Фото: Freepik

Вересень — час змін, адже йдеться про початок нової пори року. Енергія природи також стане іншою, тож варто особливо уважно в цей період слідкувати за фазами Місяця. Це допоможе досягнути гармонії й взаєморозуміння у стосунках.

Місячний календар на вересень 2025 — що чекає у стосунках

Місячний календар допоможе вдало все планувати, ухвалювати правильні рішення та навіть покращити стосунки. У вересні 2025 року будуть такі фази місяця, на які варто звернути увагу:

3 вересня — Молодик. В цей період варто починати нове, однак не спішіть з рішеннями, зокрема, й у стосунках. В цей час можливі перепади настрою, тож краще не діяти з опалу;

— Молодик. В цей період варто починати нове, однак не спішіть з рішеннями, зокрема, й у стосунках. В цей час можливі перепади настрою, тож краще не діяти з опалу; 11 вересня — перша чверть. Це ідеальний час для того, щоб проявити активність. Ви відчуєте справжній приплив енергії, тож варто цим скористатись. Можна приймати важливі рішення щодо стосунків;

— перша чверть. Це ідеальний час для того, щоб проявити активність. Ви відчуєте справжній приплив енергії, тож варто цим скористатись. Можна приймати важливі рішення щодо стосунків; 18 вересня — повний Місяць. В цей час емоції будуть вас переповнювати і йдеться не про позитив. Дехто може відчувати дратівливість та гнів. Використайте цей час для очищення й позбавтесь від зайвого;

— повний Місяць. В цей час емоції будуть вас переповнювати і йдеться не про позитив. Дехто може відчувати дратівливість та гнів. Використайте цей час для очищення й позбавтесь від зайвого; 24 вересня — остання чверть. Час завершувати незакриті питання. Обговоріть з партнером важливі для вас речі й знайдіть спільні рішення.

Закохана пара. Фото: Freepik

Астрологи виділяють й окремі числа, які будуть особливо сильними стосовно романтичних справ. У вересні зверніть увагу на такі дні:

7-9 вересня — це ідеальний час для романтики, нових знайомств чи зміцнення стосунків;

— це ідеальний час для романтики, нових знайомств чи зміцнення стосунків; 18 вересня — в цей день можуть виникнути конфлікти та непорозуміння, тож не варто робити поспішних висновків, а краще проявити терплячість;

— в цей день можуть виникнути конфлікти та непорозуміння, тож не варто робити поспішних висновків, а краще проявити терплячість; 24-30 вересня — в цей період варто переглянути стосунки, розберіться у почуттях та закрийте старі питання.

Місяць впливає на емоційний стан, настрій та гармонію у стосунках. Тож у несприятливі дні краще не братися до з'ясування стосунків, а вдалі числа варто використати для зміцнення союзу.

