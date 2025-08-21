Любовный гороскоп — что нового вас ждет по лунному календарю в сентябре

Что ждет вас в отношениях в сентябре — подскажет лунный календарь
Сентябрь — время перемен, ведь речь идет о начале нового времени года. Энергия природы также станет другой, поэтому стоит особенно внимательно в этот период следить за фазами Луны. Это поможет достичь гармонии и взаимопонимания в отношениях.
Лунный календарь на сентябрь 2025 — что ждет в отношениях
Лунный календарь поможет удачно все планировать, принимать правильные решения и даже улучшить отношения. В сентябре 2025 года будут такие фазы луны, на которые стоит обратить внимание:
- 3 сентября — Новолуние. В этот период стоит начинать новое, однако не спешите с решениями, в том числе и в отношениях. В это время возможны перепады настроения, поэтому лучше не действовать из опала;
- 11 сентября — первая четверть. Это идеальное время для того, чтобы проявить активность. Вы почувствуете настоящий прилив энергии, поэтому стоит этим воспользоваться. Можно принимать важные решения относительно отношений;
- 18 сентября — Полнолуние. В это время эмоции будут вас переполнять и речь идет не о позитиве. Некоторые могут чувствовать раздражительность и гнев. Используйте это время для очищения и избавьтесь от лишнего;
- 24 сентября — последняя четверть. Время завершать незакрытые вопросы. Обсудите с партнером важные для вас вещи и найдите общие решения.
Астрологи выделяют и отдельные числа, которые будут особенно сильными в отношении романтических дел. В сентябре обратите внимание на такие дни:
- 7-9 сентября — это идеальное время для романтики, новых знакомств или укрепления отношений;
- 18 сентября — в этот день могут возникнуть конфликты и недоразумения, поэтому не стоит делать поспешных выводов, а лучше проявить терпение;
- 24-30 сентября — в этот период стоит пересмотреть отношения, разберитесь в чувствах и закройте старые вопросы.
Луна влияет на эмоциональное состояние, настроение и гармонию в отношениях. Поэтому в неблагоприятные дни лучше не браться за выяснение отношений, а удачные числа стоит использовать для укрепления союза.
