Любовный гороскоп — что нового вас ждет по лунному календарю в сентябре

Сентябрь — время перемен, ведь речь идет о начале нового времени года. Энергия природы также станет другой, поэтому стоит особенно внимательно в этот период следить за фазами Луны. Это поможет достичь гармонии и взаимопонимания в отношениях.

Лунный календарь на сентябрь 2025 — что ждет в отношениях

Лунный календарь поможет удачно все планировать, принимать правильные решения и даже улучшить отношения. В сентябре 2025 года будут такие фазы луны, на которые стоит обратить внимание:

3 сентября — Новолуние. В этот период стоит начинать новое, однако не спешите с решениями, в том числе и в отношениях. В это время возможны перепады настроения, поэтому лучше не действовать из опала;

— Новолуние. В этот период стоит начинать новое, однако не спешите с решениями, в том числе и в отношениях. В это время возможны перепады настроения, поэтому лучше не действовать из опала; 11 сентября — первая четверть. Это идеальное время для того, чтобы проявить активность. Вы почувствуете настоящий прилив энергии, поэтому стоит этим воспользоваться. Можно принимать важные решения относительно отношений;

— первая четверть. Это идеальное время для того, чтобы проявить активность. Вы почувствуете настоящий прилив энергии, поэтому стоит этим воспользоваться. Можно принимать важные решения относительно отношений; 18 сентября — Полнолуние. В это время эмоции будут вас переполнять и речь идет не о позитиве. Некоторые могут чувствовать раздражительность и гнев. Используйте это время для очищения и избавьтесь от лишнего;

— Полнолуние. В это время эмоции будут вас переполнять и речь идет не о позитиве. Некоторые могут чувствовать раздражительность и гнев. Используйте это время для очищения и избавьтесь от лишнего; 24 сентября — последняя четверть. Время завершать незакрытые вопросы. Обсудите с партнером важные для вас вещи и найдите общие решения.

Астрологи выделяют и отдельные числа, которые будут особенно сильными в отношении романтических дел. В сентябре обратите внимание на такие дни:

7-9 сентября — это идеальное время для романтики, новых знакомств или укрепления отношений;

— это идеальное время для романтики, новых знакомств или укрепления отношений; 18 сентября — в этот день могут возникнуть конфликты и недоразумения, поэтому не стоит делать поспешных выводов, а лучше проявить терпение;

— в этот день могут возникнуть конфликты и недоразумения, поэтому не стоит делать поспешных выводов, а лучше проявить терпение; 24-30 сентября — в этот период стоит пересмотреть отношения, разберитесь в чувствах и закройте старые вопросы.

Луна влияет на эмоциональное состояние, настроение и гармонию в отношениях. Поэтому в неблагоприятные дни лучше не браться за выяснение отношений, а удачные числа стоит использовать для укрепления союза.

