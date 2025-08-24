Відео
Головна Психологія Як змусити чоловіка сумувати за вами — поради психологів

Як змусити чоловіка сумувати за вами — поради психологів

Дата публікації: 24 серпня 2025 12:30
Як змусити чоловіка шалено сумувати за вами — психологи дали відповідь
Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Pexels
Ключові моменти Секрети, що змусять чоловіка мріяти про зустріч з вами

Прості секрети допоможуть привернути увагу чоловіка та змусять його думати про вас постійно. Психологи зазначають, що через ці способи партнер буде мріяти про зустріч з жінкою.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Секрети, що змусять чоловіка мріяти про зустріч з вами

"Забувайте" свої речі

Спробуйте "випадково" залишити в чоловіка сережку, помаду чи іншу дрібничку. Це нагадуватиме про вас та змусить партнера чекати другої зустрічі з нетерпінням.

Перестаньте бути зручною

Не будьте безвідмовною та зручною. Іноді потрібно навчитись показувати характер. Не варто погоджуватись завжди з його думкою. Будьте особистістю, з якою захочеться спілкуватись частіше.

Як змусити чоловіка сумувати за вами
Закохана пара. Фото: Pexels

Придбайте особливий парфум

Простий спосіб зробити вашу зустріч особливою — обрати ексклюзивний парфум. Красивим ароматом можна причарувати чоловіка та змусити його організувати наступне побачення якнайшвидше.

Станьте жінкою-загадкою

Не квапте події та не розповідайте про все на першому побаченні. Станьте жінкою, яку чоловікові буде хотітись розгадати. Це заінтригує та змусить партнера постійно думати про вас.

Частіше змінюйтеся

Спробуйте щоразу бути новою для чоловіка. Змінюйте образи, зачіски чи гардероб. Чоловік не буде знати, на що чекати наступного разу, а кожна нова зустріч буде ставати все бажанішою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які неоднозначні чоловічі принципи таємно обожнюють жінки.

Також ми розповідали про те, які чоловіки будуть найгіршими у стосунках.

психологія поради стосунки жіноча психологія чоловіча психологія
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
