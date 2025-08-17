Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Три чоловічі принципи, які таємно подобаються більшості жінок

Три чоловічі принципи, які таємно подобаються більшості жінок

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 07:40
Чоловічі принципи, які жінки нібито не люблять — насправді їм це подобається
Чоловік та жінка сидять на дивані. Фото: Freepik
Ключові моменти Чоловічі правила, які жінки таємно люблять

Інколи жінки можуть говорити одне, а думати по-іншому. Так, є кілька чоловічих принципів, які викликають обурення партнерок на словах, однак насправді вони таємно подобаються багатьом представницям прекрасної статі.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Чоловічі правила, які жінки таємно люблять

Цінувати себе та поважати

Часто чоловіки переходять усі кордони заради того, аби сподобатись жінці. Вони можуть просто завалювати її подарунками та ледь не випрошувати побачення. Інша ж категорія чоловіків знає собі ціну та не буде принижуватись, аби лише догодити жінці. Вони можуть здаватись байдужими чи холодними, але насправді просто не бачать сенсу бути настирним з жінкою, яка не прагне зав'язати стосунки. Й саме така позиція вольового чоловіка приваблює жінок набагато більше.

Чоловічі правила, які жінки таємно люблять
Закохана пара. Фото: Pexels

Ніхто нікого не тримає

Жінки насправді поважають партнерів, які показують, що можуть розірвати стосунки. З такими чоловіками вони поводяться обережно, підбирають слова та не принижують. Чого не можна сказати про партнерів, які завжди наголошують на тому, що ладні пробачити все, аби тільки не розійтися. Хоча й інколи жінка може говорити про те, що їй таке не приємно чути, вона по-справжньому цінує чоловіка, який має свою думку та може розірвати неприємні для себе відносини.

Повагу і доброту потрібно заслужити

Багато людей говорять про те, що чоловіки повинні поважати усіх жінок без винятку та ставитись до них належним чином. Інколи принцип про те, що повагу партнера потрібно заслужити, дратує багатьох. Однак таємно жінкам подобається така позиція чоловіків. Чимало з них, бачачи таку силу партнера і його впевненість у собі, відчувають до чоловіка більшу повагу і симпатію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому багатьом жінкам подобаються токсичні чоловіки.

Також ми розповідали про те, яка одна звичка зробить щасливими будь-які стосунки.

психологія цікаві факти чоловіки стосунки жіноча психологія
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації