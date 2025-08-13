Токсичні чоловіки — чому жінки частіше обирають саме їх

Хлопець та дівчина спілкуються. Фото: Freepik

І в фільмах, і в реальному житті жінки часто віддають перевагу саме поганим хлопцям. Вони закохуються в такий типаж просто по вуха. Психологи зазначають, що за цим приховано дещо набагато серйозніше, ніж просто почуття.

Чому жінки обирають токсичних чоловіків

Приклад батьків

Нерідко жінки обирають токсичних чоловіків, наслідуючи приклад батьків. Якщо батько був аб'юзером, ймовірно, його дочка обере собі схожого чоловіка. Вона спеціально шукатиме поганого хлопця, адже не знає, як по-іншому можна будувати стосунки.

Підміна понять

Часто жінки вважають, що добрі чоловіки — слабохарактерні. Відтак вони почуваються безпечніше з токсичними особистостями. Однак таке судження помилкове, а рішення будувати стосунки з поганцем лише потягне за собою купу неприємностей.

Ілюзія казкових відносин

Нерідко у фільмах чи навіть казках поганих героїв романтизують. Через це багато жінок будують собі ілюзії про те, що життя з таким чоловіком буде щасливим. Вони вважають, що кохання змінить людину, але в реальності цього точно не станеться.

Любов до гострих відчуттів

Для деяких дівчат драма — обов'язковий атрибут відносин. Їм просто нудно зі спокійним партнером, який будує здорові стосунки. Такі жінки прагнуть скандалів, емоційних гойдалок та адреналіну, який вони отримують від токсичних чоловіків.

Відчуття внутрішньої свободи

Батьки нерідко нав'язують дівчатам "хорошу" поведінку. Мовляв, потрібно бути вихованою, змовчати, не показувати характер. Такі заборони зазвичай трансформуються в бажання порушувати все й обрати хлопця, який точно нікому не сподобається.

