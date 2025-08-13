Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Чому жінок приваблюють токсичні чоловіки — думка психолога

Чому жінок приваблюють токсичні чоловіки — думка психолога

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 06:55
Токсичні чоловіки — чому жінки частіше обирають саме їх
Хлопець та дівчина спілкуються. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому жінки обирають токсичних чоловіків

І в фільмах, і в реальному житті жінки часто віддають перевагу саме поганим хлопцям. Вони закохуються в такий типаж просто по вуха. Психологи зазначають, що за цим приховано дещо набагато серйозніше, ніж просто почуття.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Чому жінки обирають токсичних чоловіків

Приклад батьків

Нерідко жінки обирають токсичних чоловіків, наслідуючи приклад батьків. Якщо батько був аб'юзером, ймовірно, його дочка обере собі схожого чоловіка. Вона спеціально шукатиме поганого хлопця, адже не знає, як по-іншому можна будувати стосунки.

Підміна понять

Часто жінки вважають, що добрі чоловіки — слабохарактерні. Відтак вони почуваються безпечніше з токсичними особистостями. Однак таке судження помилкове, а рішення будувати стосунки з поганцем лише потягне за собою купу неприємностей.

Чому жінки обирають токсичних чоловіків
Закохана пара. Фото: Freepik

Ілюзія казкових відносин

Нерідко у фільмах чи навіть казках поганих героїв романтизують. Через це багато жінок будують собі ілюзії про те, що життя з таким чоловіком буде щасливим. Вони вважають, що кохання змінить людину, але в реальності цього точно не станеться.

Любов до гострих відчуттів

Для деяких дівчат драма — обов'язковий атрибут відносин. Їм просто нудно зі спокійним партнером, який будує здорові стосунки. Такі жінки прагнуть скандалів, емоційних гойдалок та адреналіну, який вони отримують від токсичних чоловіків.

Відчуття внутрішньої свободи

Батьки нерідко нав'язують дівчатам "хорошу" поведінку. Мовляв, потрібно бути вихованою, змовчати, не показувати характер. Такі заборони зазвичай трансформуються в бажання порушувати все й обрати хлопця, який точно нікому не сподобається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка одна звичка зробить стосунки щасливими.

Також ми розповідали про те, з якими типами чоловіків краще не починати стосунки.

психологія поради цікаві факти стосунки жіноча психологія
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації