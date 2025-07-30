Як Мерлін Монро закохувала в себе чоловіків — вони були готові на все заради неї

Мерилін Монро. Фото: Reuters

Американська акторка Мерилін Монро — втілення жіночності та краси. Чоловіки просто втрачали голову та закохувались в неї по вуха. Знаменитість мала кілька жіночих хитрощів, які їй в цьому допомагали.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як Мерилін Монро закохувала в себе чоловіків

Монро зачаровувала чоловіків не сукнями чи красою. Вона мала настільки привабливу енергетику, що не залишала байдужим нікого. В цьому їй допомагали три прості хитрощі.

Відсутність метушні

Мерилін Монро ніколи не поспішала. Її рухи були плавними та граційними, а хода нагадувала повільний танець. Якщо ви хочете розвинути це в собі, спробуйте просту вправу. Встановіть таймер на 2 хвилини й протягом цього часу робіть звичайні жести, пийте воду чи поправляйте одяг, в уповільненому темпі.

Мерилін Монро. Фото: Reuters

Голос на півтону

Монро говорила так тихо, ніби розповідала секрет. Її розмова була м'якою, повільною та з паузами. Аби навчитись спілкуватись так само, варто виконувати щодня лише одну вправу. Виберіть фразу та проговорюйте її так, ніби це таємниця.

М'який погляд

Відома акторка спокушала поглядом. Він був м'яким та загадковим, чим приваблював чоловіків. Спробуйте це повторити. Дивіться в очі чоловікові 2–3 секунди, а потім м'яко переведіть погляд на губи й знову в очі. Після цього він не зможе про вас забути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які деталі чоловіки помічають в жінці у перші секунди знайомства.

Також ми розповідали про те, на яку жінку завжди звертають увагу чоловіки.