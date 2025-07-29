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Головна Психологія Три типи чоловіків, які готові будувати стосунки з сильною жінкою

Три типи чоловіків, які готові будувати стосунки з сильною жінкою

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 18:40
Яким чоловікам подобаються сильні жінки — це вас здивує
Пара в кав'ярні. Фото: Freepik
Ключові моменти Які чоловіки люблять сильних жінок

Сильні жінки завжди викликають захоплення. Вони — успішні й красиві, однак нерідко залишаються без стосунків. Багато хто вважає, що їх просто бояться чоловіки. Однак є три типи партнерів, що справді люблять сильних жінок та готові до стосунків з ними.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які чоловіки люблять сильних жінок

Мамин синок

Такий чоловік звик до того, що про них постійно піклується мама. Вона вирішує, що йому одягати, коли їсти чи де працювати. В майбутньому ідеальною партнеркою для такого чоловіка стане саме сильна жінка. Він бачить в ній необхідну підтримку. При цьому щасливою партнерка у таких стосунках точно не буде. Вона почуватиметься не як жінка, а як матуся.

Які чоловіки люблять сильних жінок
Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Ботанік

Цей тип чоловіків також любить сильних жінок, адже глибока зануреність в науку робить їх непристосованими до реального життя. Такому партнерові потрібна поруч жінка, яка опікуватиметься усім, поки він буде займатись своїми відкриттями. Тож сильна особистість підійде ідеально. Однак рано чи пізно жінці набридне постійно все тягнути на собі у таких стосунках.

Ловелас

Чоловіки, які не обділені жіночою увагою, прагнуть побудувати стосунки з сильною особистістю. Пояснити це можна легко — вони хочуть нових відчуттів. Підкорити незалежну жінку для такого чоловіка — це самоствердження та підкріплення самооцінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка жіноча поведінка може принизити чоловіка.

Також ми розповідали про те, чи можна насправді кохати в поліаморних стосунках.

психологія кохання стосунки жіноча психологія чоловіча психологія
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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