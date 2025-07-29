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Главная Психология Три типа мужчин, что готовы строить отношения с сильной женщиной

Три типа мужчин, что готовы строить отношения с сильной женщиной

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 18:40
Каким мужчинам нравятся сильные женщины — это вас удивит
Пара в кафе. Фото: Freepik
Ключевые моменты Какие мужчины любят сильных женщин

Сильные женщины всегда вызывают восхищение. Они — успешные и красивые, однако нередко остаются без отношений. Многие считают, что их просто боятся мужчины. Однако есть три типа партнеров, которые действительно любят сильных женщин и готовы к отношениям с ними.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие мужчины любят сильных женщин

Маменькин сынок

Такой мужчина привык к тому, что о них постоянно заботится мама. Она решает, что ему одевать, когда есть или где работать. В будущем идеальной партнершей для такого мужчины станет именно сильная женщина. Он видит в ней необходимую поддержку. При этом счастливой партнерша в таких отношениях точно не будет. Она будет чувствовать себя не как женщина, а как мама.

Які чоловіки люблять сильних жінок
Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Ботаник

Этот тип мужчин также любит сильных женщин, ведь глубокая погруженность в науку делает их неприспособленными к реальной жизни. Такому партнеру нужна рядом женщина, которая будет заниматься всем, пока он будет заниматься своими открытиями. Поэтому сильная личность подойдет идеально. Однако рано или поздно женщине надоест постоянно все тянуть на себе в таких отношениях.

Ловелас

Мужчины, которые не обделены женским вниманием, стремятся построить отношения с сильной личностью. Объяснить это можно легко — они хотят новых ощущений. Покорить независимую женщину для такого мужчины — это самоутверждение и подкрепление самооценки.

Напомним, ранее мы писали о том, какое женское поведение может унизить мужчину.

Также мы рассказывали о том, можно ли на самом деле любить в полиаморных отношениях.

психология любовь отношения женская психология мужская психология
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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