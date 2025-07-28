Що формує перше враження про жінку — очима чоловіків

Чоловік та жінка спілкуються. Фото: Freepik

Чоловік може зрозуміти, що перед ним за жінка, протягом перших секунд знайомства. На це впливають непомітні, на перший погляд, деталі. Вони одразу дають змогу зрозуміти, чи може жінка бути потенційною партнеркою.

Про це пише УНІАН.

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Енергія

Чоловік при першій зустрічі з жінкою одразу помічає її енергію. Він розуміє, відкрита це людина чи закрита, готова до авантюр чи любить продумувати все. На це вказують такі неочевидні речі, як паузи в розмові, наприклад.

Самооцінка

Чоловіки одразу ж під час першого знайомства розуміють, чи має жінка власну гідність та високу самооцінку. Він бачить, чи приймає співрозмовниця себе такою, як вона є й чи чекає на схвалення з його боку.

Чоловік та жінка говорять. Фото: Freepik

Руки жінки

Чоловік миттєво звертає увагу на руки жінки. І стосується це не тільки манікюру, а й жестів. Він бачить, чи тримає співрозмовниця їх поруч, чи нервово потирає. Це складає враження про її характер.

Аромат

Чоловік ще до початку розмови може відчути запах жінки. І тут важливо, аби їхні смаки зійшлись. Адже деякі люди просто не підходять одне одному за ароматами й це відіграє дійсно важливу роль.

Зоровий контакт

Зоровий контакт у перші миті розмови має важливе значення. Психологи вважають, що іноді він може збивати з пантелику, але це прямий погляд свідчить про впевненість людини та її розкутість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жінка може несвідомо принизити чоловіка.

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