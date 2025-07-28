Что формирует первое впечатление о женщине — глазами мужчин

Мужчина и женщина общаются. Фото: Freepik

Мужчина может понять, что перед ним за женщина, в течение первых секунд знакомства. На это влияют незаметные, на первый взгляд, детали. Они сразу позволяют понять, может ли женщина быть потенциальной партнершей.

Об этом пишет УНИАН.

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Энергия

Мужчина при встрече с женщиной сразу замечает ее энергию. Он понимает, открытый это человек или закрытый, готов к авантюрам или любит продумывать все. На это указывают такие неочевидные вещи, как паузы в разговоре, например.

Самооценка

Мужчины сразу же во время первого разговора понимают, имеет ли женщина собственное достоинство и высокую самооценку. Он видит, принимает ли собеседница себя такой, какая она есть и ждет ли одобрения с его стороны.

Мужчина и женщина говорят. Фото: Freepik

Руки женщины

Мужчина мгновенно обращает внимание на руки женщины. И касается это не только маникюра, но и жестов. Он видит, держит ли собеседница их рядом, или нервно потирает. Это составляет впечатление о ее характере.

Аромат

Мужчина еще до начала разговора может почувствовать запах женщины. И здесь важно, чтобы их вкусы сошлись. Ведь некоторые люди просто не подходят друг другу по ароматам и это играет действительно важную роль.

Зрительный контакт

Зрительный контакт в первые мгновения разговора имеет важное значение. Психологи считают, что иногда он может сбивать с толку, но это прямой взгляд свидетельствует об уверенности человека и его раскованности.

Напомним, ранее мы писали о том, как женщина может бессознательно унизить мужчину.

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