Что формирует первое впечатление о женщине — глазами мужчин

Мужчина видит это за секунды — какие детали характеризуют женщину
Мужчина может понять, что перед ним за женщина, в течение первых секунд знакомства. На это влияют незаметные, на первый взгляд, детали. Они сразу позволяют понять, может ли женщина быть потенциальной партнершей.
Об этом пишет УНИАН.
Что мужчина сразу же замечает в женщине
Энергия
Мужчина при встрече с женщиной сразу замечает ее энергию. Он понимает, открытый это человек или закрытый, готов к авантюрам или любит продумывать все. На это указывают такие неочевидные вещи, как паузы в разговоре, например.
Самооценка
Мужчины сразу же во время первого разговора понимают, имеет ли женщина собственное достоинство и высокую самооценку. Он видит, принимает ли собеседница себя такой, какая она есть и ждет ли одобрения с его стороны.
Руки женщины
Мужчина мгновенно обращает внимание на руки женщины. И касается это не только маникюра, но и жестов. Он видит, держит ли собеседница их рядом, или нервно потирает. Это составляет впечатление о ее характере.
Аромат
Мужчина еще до начала разговора может почувствовать запах женщины. И здесь важно, чтобы их вкусы сошлись. Ведь некоторые люди просто не подходят друг другу по ароматам и это играет действительно важную роль.
Зрительный контакт
Зрительный контакт в первые мгновения разговора имеет важное значение. Психологи считают, что иногда он может сбивать с толку, но это прямой взгляд свидетельствует об уверенности человека и его раскованности.
Напомним, ранее мы писали о том, как женщина может бессознательно унизить мужчину.
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