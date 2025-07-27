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Головна Психологія Як почати себе любити — ось що допоможе подолати комплекси

Як почати себе любити — ось що допоможе подолати комплекси

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 08:15
Як жінці сформувати здорову самооцінку — ефективні поради від психологів
Дівчина малює серця. Фото: Freepik
Ключові моменти Як навчитись любити себе

Нелюбов до себе забирає в людини купу можливостей та заважає реалізуватись у будь-якій сфері. Така особистість не буде щасливою у стосунках, навіть якщо чоловік її безмежно кохає. Виправити це можна. Психологи дали кілька порад для тих, хто хоче полюбити себе та підвищити самооцінку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як навчитись любити себе

Не порівнюйте себе з іншими

Перестаньте дивитись за кимось та намагатись досягнути такого ж успіху, як в нього. Важливо зрозуміти, що в інших людей не краще і не гірше, їхні результати просто відрізняються від ваших. Краще сконцентруватись на собі.

Дозвольте собі робити те, що хочеться

Навчіться розслаблятися та давати собі час на відпочинок. Робіть не те, чого від вас чекають інші, а те, чого хочеться вам. Насолоджуйтеся улюбленою їжею, речами чи хобі, навіть якщо ніхто цього не розуміє. Ви повинні навчитись орієнтуватись на власні бажання.

Як навчитись любити себе
Красива дівчина. Фото: Pexels

Змусьте замовкнути внутрішнього критика

Перестаньте за все себе сварити. Замість звичних докорів в ситуації, коли щось пішло не так, спробуйте заговорити із собою по-іншому. Не сваріть за невдачу, а похваліть за спробу. В іншому випадку ви просто будете демотивувати самі себе.

Купуйте собі красиві речі

Навчіться себе радувати та одягатись у задоволення. Важливо робити це не для когось, а для себе. Купуйте красивий одяг, який вам справді подобається й носіть його навіть на самоті. Ви повинні отримувати кайф від самої себе.

Як навчитись любити себе
Дівчина обирає взуття. Фото: Pexels

Змиріться з тим, що ви будете не подобатись людям

Навіть в найкрасивіших та найуспішніших жінок бувають хейтери. Ви не виняток з правил. Просто змиріться з тим, що комусь ви будете не подобатись. Не витрачайте час на те, аби змінити їхнє ставлення, а просто живіть у задоволення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як стати жінкою, з якою будуть рахуватись усі.

Також ми розповідали про те, які слова варто говорити собі щодня, аби бути щасливою людиною.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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