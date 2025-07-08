Як сформувати здорову самооцінку — це не займе багато часу, але змінить життя

Впевнена в собі дівчина. Фото: Pexels

Впевненість у собі можна розвинути, варто лише знати, як правильно це робити. Така справа дуже кропітка й над нею доведеться довго попрацювати, але це зрештою допоможе вам досягнути успіху.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ставте досяжні цілі

Вам важливо відчувати свою важливість та смак перемоги. Почніть з найменшого й ставте собі цілі, яких справді вдасться досягти. Це стане початком великого успіху.

Хваліть себе за перемоги

Не чекайте на схвалення від когось. Навчіться цінувати себе й не соромтесь хвалити власні результати. Визнання має бути в першу чергу від вас самих.

Красива дівчина. Фото: Pexels

Напрацьовуйте вміння

Ви впевненіше будете почуватись в різних ситуаціях, якщо багато чого будете знати та вміти. Приділяйте час саморозвитку та кожен день відкривайте щось нове для себе.

Оточіть себе підтримкою

Спілкуйтеся з тими, хто буде вас підтримувати. Оточіть себе людьми, що надихатимуть на нові звершення та мотивуватимуть рухатись далі. Це допоможе почуватись впевненіше.

Красива жінка. Фото: Pexels

Відстоюйте власні кордони

Навчіться відмовляти людям та не робіть те, чого вам не хочеться. Це допоможе почуватись впевнено та стати людиною, з думкою якої будуть рахуватись.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому насправді важливо розвивати здорову самооцінку.

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