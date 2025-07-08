Как сформировать здоровую самооценку — это не займет много времени, но изменит жизнь

Как стать женщиной, с которой считаются все — начните с простого
Уверенность в себе можно развить, стоит только знать, как правильно это делать. Такое дело очень кропотливое и над ним придется долго поработать, но это в конце концов поможет вам достичь успеха.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Что поможет стать более уверенным человеком
Ставьте достижимые цели
Вам важно чувствовать свою важность и вкус победы. Начните с малого и ставьте себе цели, которых действительно удастся достичь. Это станет началом большого успеха.
Хвалите себя за победы
Не ждите одобрения от кого-то. Научитесь ценить себя и не стесняйтесь хвалить собственные результаты. Признание должно быть в первую очередь от вас самих.
Нарабатывайте умения
Вы увереннее будете чувствовать себя в различных ситуациях, если многое будете знать и уметь. Уделяйте время саморазвитию и каждый день открывайте что-то новое для себя.
Окружите себя поддержкой
Общайтесь с теми, кто будет вас поддерживать. Окружите себя людьми, которые будут вдохновлять на новые свершения и мотивировать двигаться дальше. Это поможет чувствовать себя увереннее.
Отстаивайте собственные границы
Научитесь отказывать людям и не делайте то, чего вам не хочется. Это поможет чувствовать себя уверенно и стать человеком, с мнением которого будут считаться.
Напомним, ранее мы писали о том, почему на самом деле важно развивать здоровую самооценку.
Также мы рассказывали о том, что никогда не сделает уверенный в себе человек.
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