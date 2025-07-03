Чому важливо розвивати здорову самооцінку — психологи назвали головну причину

Красива дівчина. Фото: Pexels

Самооцінка людини — це психологічне сприйняття самої себе. Вона впливає на життя більше, ніж всі думають. Від самооцінки залежить успіх в кар'єрі, стосунках чи фінансовому достатку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Навіщо та як розвивати самооцінку

Людина зі здоровою самооцінкою почувається щасливішою. Таке сприйняття себе формується ще з раннього дитинства. Все залежить від того, чи підтримували дитину батьки, як навчили її справлятися з невдачами та реагувати на досягнення.

Самооцінка може бути низькою, якщо рідні постійно критикують дитину, адже вона перенесе ці емоції в доросле життя. Це може приглушувати амбіційність людини та закриватиме її від світу. Навіть найталановитіші особистості можуть не досягнути успіху, якщо не віритимуть у свої сили.

Красива дівчина. Фото: Pexels

При цьому важливо зберігати баланс, адже завищена самооцінка так само може заважати. Найкраще зберігати золоту середину. Людина має розуміти, ким вона є насправді, впевнено почуватись та вміти сприймати невдачі. Лише це допоможе досягнути успіху.

Аби побудувати здорову самооцінку, варто хвалити себе навіть за найменші досягнення. Також визначте та усвідомте свої сильні й слабкі сторони. Дозвольте собі бути неідеальною людиною та зупиняйте внутрішнього критика.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прокачати впевненість у собі.

Також ми розповідали про те, які звички непомітно руйнують вашу психіку та здорове сприйняття себе.