Почему важно развивать здоровую самооценку - психологи назвали главную причину

Здоровая самооценка — почему на самом деле важно ее развивать
Самооценка человека — это психологическое восприятие самого себя. Она влияет на жизнь больше, чем все думают. От самооценки зависит успех в карьере, отношениях или финансовом достатке.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Зачем и как развивать самооценку
Человек со здоровой самооценкой чувствует себя счастливее. Такое восприятие себя формируется еще с раннего детства. Все зависит от того, поддерживали ли ребенка родители, как научили его справляться с неудачами и реагировать на достижения.
Самооценка может быть низкой, если родные постоянно критикуют ребенка, ведь он перенесет эти эмоции во взрослую жизнь. Это может приглушать амбициозность человека и закрывать его от мира. Даже самые талантливые личности могут не достичь успеха, если не будут верить в свои силы.
При этом важно сохранять баланс, ведь завышенная самооценка так же может мешать. Лучше всего сохранять золотую середину. Человек должен понимать, кем он является на самом деле, уверенно чувствовать себя и уметь воспринимать неудачи. Только это поможет достичь успеха.
Чтобы построить здоровую самооценку, стоит хвалить себя даже за малейшие достижения. Также определите и осознайте свои сильные и слабые стороны. Позвольте себе быть неидеальным человеком и останавливайте внутреннего критика.
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