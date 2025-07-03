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Главная Психология Здоровая самооценка — почему на самом деле важно ее развивать

Здоровая самооценка — почему на самом деле важно ее развивать

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 17:50
Почему важно развивать здоровую самооценку - психологи назвали главную причину
Красивая девушка. Фото: Pexels
Ключові моменти Зачем и как развивать самооценку

Самооценка человека — это психологическое восприятие самого себя. Она влияет на жизнь больше, чем все думают. От самооценки зависит успех в карьере, отношениях или финансовом достатке.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Зачем и как развивать самооценку

Человек со здоровой самооценкой чувствует себя счастливее. Такое восприятие себя формируется еще с раннего детства. Все зависит от того, поддерживали ли ребенка родители, как научили его справляться с неудачами и реагировать на достижения.

Самооценка может быть низкой, если родные постоянно критикуют ребенка, ведь он перенесет эти эмоции во взрослую жизнь. Это может приглушать амбициозность человека и закрывать его от мира. Даже самые талантливые личности могут не достичь успеха, если не будут верить в свои силы.

Навіщо та як розвивати самооцінку
Красивая девушка. Фото: Pexels

При этом важно сохранять баланс, ведь завышенная самооценка так же может мешать. Лучше всего сохранять золотую середину. Человек должен понимать, кем он является на самом деле, уверенно чувствовать себя и уметь воспринимать неудачи. Только это поможет достичь успеха.

Чтобы построить здоровую самооценку, стоит хвалить себя даже за малейшие достижения. Также определите и осознайте свои сильные и слабые стороны. Позвольте себе быть неидеальным человеком и останавливайте внутреннего критика.

Напомним, ранее мы писали о том, как прокачать уверенность в себе.

Также мы рассказывали о том, какие привычки незаметно разрушают вашу психику и здоровое восприятие себя.

советы интересные факты саморазвитие самопознание самооценка
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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