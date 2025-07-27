Как женщине сформировать здоровую самооценку — эффективные советы от психологов

Как начать себя любить — вот что поможет преодолеть комплексы
Нелюбовь к себе отнимает у человека кучу возможностей и мешает реализоваться в любой сфере. Такая личность не будет счастливой в отношениях, даже если человек ее безгранично любит. Исправить это можно. Психологи дали несколько советов для тех, кто хочет полюбить себя и повысить самооценку.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как научиться любить себя
Не сравнивайте себя с другими
Перестаньте смотреть за кем-то и пытаться достичь такого же успеха, как у него. Важно понять, что у других людей не лучше и не хуже, их результаты просто отличаются от ваших. Лучше сконцентрироваться на себе.
Позвольте себе делать то, что хочется
Научитесь расслабляться и давать себе время на отдых. Делайте не то, чего от вас ждут другие, а то, чего хочется вам. Наслаждайтесь любимой едой, вещами или хобби, даже если никто этого не понимает. Вы должны научиться ориентироваться на собственные желания.
Заставьте замолчать внутреннего критика
Перестаньте за все себя ругать. Вместо привычных упреков в ситуации, когда что-то пошло не так, попробуйте заговорить с собой по-другому. Не ругайте за неудачу, а похвалите за попытку. В противном случае вы просто будете демотивировать сами себя.
Покупайте себе красивые вещи
Научитесь себя радовать и одеваться в удовольствие. Важно делать это не для кого-то, а для себя. Покупайте красивую одежду, которая вам действительно нравится и носите ее даже в одиночестве. Вы должны получать кайф от самой себя.
Смиритесь с тем, что вы будете не нравиться людям
Даже у самых красивых и успешных женщин бывают хейтеры. Вы не исключение из правил. Просто смиритесь с тем, что кому-то вы будете не нравиться. Не тратьте время на то, чтобы изменить их отношение, а просто живите в удовольствие.
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