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Главная Психология Как начать себя любить — вот что поможет преодолеть комплексы

Как начать себя любить — вот что поможет преодолеть комплексы

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 08:15
Как женщине сформировать здоровую самооценку — эффективные советы от психологов
Девушка рисует сердца. Фото: Freepik
Ключевые моменты Как научиться любить себя

Нелюбовь к себе отнимает у человека кучу возможностей и мешает реализоваться в любой сфере. Такая личность не будет счастливой в отношениях, даже если человек ее безгранично любит. Исправить это можно. Психологи дали несколько советов для тех, кто хочет полюбить себя и повысить самооценку.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как научиться любить себя

Не сравнивайте себя с другими

Перестаньте смотреть за кем-то и пытаться достичь такого же успеха, как у него. Важно понять, что у других людей не лучше и не хуже, их результаты просто отличаются от ваших. Лучше сконцентрироваться на себе.

Позвольте себе делать то, что хочется

Научитесь расслабляться и давать себе время на отдых. Делайте не то, чего от вас ждут другие, а то, чего хочется вам. Наслаждайтесь любимой едой, вещами или хобби, даже если никто этого не понимает. Вы должны научиться ориентироваться на собственные желания.

Як навчитись любити себе
Красивая девушка. Фото: Pexels

Заставьте замолчать внутреннего критика

Перестаньте за все себя ругать. Вместо привычных упреков в ситуации, когда что-то пошло не так, попробуйте заговорить с собой по-другому. Не ругайте за неудачу, а похвалите за попытку. В противном случае вы просто будете демотивировать сами себя.

Покупайте себе красивые вещи

Научитесь себя радовать и одеваться в удовольствие. Важно делать это не для кого-то, а для себя. Покупайте красивую одежду, которая вам действительно нравится и носите ее даже в одиночестве. Вы должны получать кайф от самой себя.

Як навчитись любити себе
Девушка выбирает обувь. Фото: Pexels

Смиритесь с тем, что вы будете не нравиться людям

Даже у самых красивых и успешных женщин бывают хейтеры. Вы не исключение из правил. Просто смиритесь с тем, что кому-то вы будете не нравиться. Не тратьте время на то, чтобы изменить их отношение, а просто живите в удовольствие.

Напомним, ранее мы писали о том, как стать женщиной, с которой будут считаться все.

Также мы рассказывали о том, какие слова стоит говорить себе каждый день, чтобы быть счастливым человеком.

психология советы психологическое состояние самопознание самооценка
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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