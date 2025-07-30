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Главная Психология Мужчины теряли голову от Мэрилин Монро — как ей это удавалось

Мужчины теряли голову от Мэрилин Монро — как ей это удавалось

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Дата публикации 30 июля 2025 17:50
Как Мерлин Монро влюбляла в себя мужчин — они были готовы на все ради нее
Мэрилин Монро. Фото: Reuters
Ключевые моменты Как Мэрилин Монро влюбляла в себя мужчин

Американская актриса Мэрилин Монро — воплощение женственности и красоты. Мужчины просто теряли голову и влюблялись в нее по уши. Знаменитость имела несколько женских хитростей, которые ей в этом помогали.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как Мэрилин Монро влюбляла в себя мужчин

Монро очаровывала мужчин не платьями или красотой. Она имела настолько привлекательную энергетику, что не оставляла равнодушным никого. В этом ей помогали три простых приема.

Отсутствие суеты

Мэрилин Монро никогда не спешила. Ее движения были плавными и грациозными, а походка напоминала медленный танец. Если вы хотите развить это в себе, попробуйте простое упражнение. Установите таймер на 2 минуты и в течение этого времени делайте обычные жесты, пейте воду или поправляйте одежду, в замедленном темпе.

Як Мерилін Монро закохувала в себе чоловіків
Мэрилин Монро. Фото: Reuters

Голос на полтона

Монро говорила так тихо, будто рассказывала секрет. Ее разговор был мягким, медленным и с паузами. Чтобы научиться общаться так же, стоит выполнять ежедневно всего одно упражнение. Выберите фразу и проговаривайте ее так, будто это тайна.

Мягкий взгляд

Известная актриса соблазняла взглядом. Он был мягким и загадочным, чем привлекал мужчин. Попробуйте это повторить. Смотрите в глаза мужчине 2-3 секунды, а затем мягко переведите взгляд на губы и снова в глаза. После этого он не сможет о вас забыть.

Напомним, ранее мы писали о том, какие детали мужчины замечают в женщине в первые секунды знакомства.

Также мы рассказывали о том, на какую женщину всегда обращают внимание мужчины.

психология знаменитости советы любовь отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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