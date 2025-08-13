Токсичные мужчины — почему женщины чаще выбирают именно их

Парень и девушка общаются. Фото: Freepik

И в фильмах, и в реальной жизни женщины часто отдают предпочтение именно плохим парням. Они влюбляются в такой типаж просто по уши. Психологи отмечают, что за этим скрыто нечто гораздо более серьезное, чем просто чувства.

Почему женщины выбирают токсичных мужчин

Пример родителей

Нередко женщины выбирают токсичных мужчин, следуя примеру родителей. Если отец был абьюзером, вероятно, его дочь выберет себе похожего мужчину. Она специально будет искать плохого парня, ведь не знает, как по-другому можно строить отношения.

Подмена понятий

Часто женщины считают, что хорошие мужчины — слабохарактерные. Поэтому они чувствуют себя безопаснее с токсичными личностями. Однако такое суждение ошибочно, а решение строить отношения с плохим человеком только повлечет за собой кучу неприятностей.

Иллюзия сказочных отношений

Нередко в фильмах или даже сказках плохих героев романтизируют. Поэтому многие женщины строят себе иллюзии о том, что жизнь с таким мужчиной будет счастливой. Они считают, что любовь изменит человека, но в реальности этого точно не произойдет.

Любовь к острым ощущениям

Для некоторых девушек драма — обязательный атрибут отношений. Им просто скучно со спокойным партнером, который строит здоровые отношения. Такие женщины жаждут скандалов, эмоциональных качелей и адреналина, который они получают от токсичных мужчин.

Ощущение внутренней свободы

Родители нередко навязывают девушкам "хорошее" поведение. Мол, нужно быть воспитанной, промолчать, не показывать характер. Такие запреты обычно трансформируются в желание нарушать все и выбрать парня, который точно никому не понравится.

