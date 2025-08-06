Типи чоловіків, з якими не буде щастя — стосунки приречені на провал

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

З деякими чоловіками краще навіть не починати стосунки, адже вони будуть просто приречені на провал. Такі типи партнерів не вміють піклуватись про другу половинку та завжди ставлять себе на перше місце.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чоловік з низькою самооцінкою

Такий партнер буде нав'язувати жінці почуття неповноцінності, аби почуватись впевненіше на її фоні. Він постійно буде контролювати та маніпулювати. Зазвичай такі особистості обмежують свободу другої половинки, її коло спілкування та професійний ріст.

Чоловіки, які даремно витрачають ваш час

Деякі чоловіки не готові розірвати минулі стосунки до кінця, при цьому нібито намагаються будувати стосунки з іншою жінкою. Варто об'єктивно оцінювати ситуацію й розуміти, що створити щасливий союз в такій ситуації не вийде.

Засмучена жінка. Фото: Freepik

Чоловіки, які принижують жінок

Це справжнє табу для стосунків. Чоловік, який навіть раз принизив жінку, ніколи не зможе зробити її щасливою. Така поведінка показує його справжнє ставлення.

Чоловіки, які не відчувають кордонів

У стосунках має бути місце для особистих кордонів та приватності. Союз з людиною, яка це постійно ігнорує, лише принесе почуття щирої неповаги до себе.

Чоловіки, які вважають жінку власністю

Такий партнер буде тотально вас контролювати та ізолює від решти світу. Він диктуватиме, як одягатися, з ким спілкуватися та куди йти. Для такого чоловіка ваші бажання та потреби завжди будуть неважливими.

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