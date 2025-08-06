Типы мужчин, с которыми не будет счастья — отношения обречены на провал

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

С некоторыми мужчинами лучше даже не начинать отношения, ведь они будут просто обречены на провал. Такие типы партнеров не умеют заботиться о второй половинке и всегда ставят себя на первое место.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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С какими мужчинами лучше не начинать отношения

Мужчина с низкой самооценкой

Такой партнер будет навязывать женщине чувство неполноценности, чтобы чувствовать себя увереннее на ее фоне. Он постоянно будет контролировать и манипулировать. Обычно такие личности ограничивают свободу второй половинки, ее круг общения и профессиональный рост.

Мужчины, которые зря тратят ваше время

Некоторые мужчины не готовы разорвать прошлые отношения до конца, при этом якобы пытаются строить отношения с другой женщиной. Стоит объективно оценивать ситуацию и понимать, что создать счастливый союз в такой ситуации не получится.

Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Мужчины, которые унижают женщин

Это настоящее табу для отношений. Мужчина, который даже раз унизил женщину, никогда не сможет сделать ее счастливой. Такое поведение показывает его истинное отношение.

Мужчины, которые не чувствуют границ

В отношениях должно быть место для личных границ и приватности. Союз с человеком, который это постоянно игнорирует, лишь принесет чувство искреннего неуважения к себе.

Мужчины, которые считают женщину собственностью

Такой партнер будет тотально вас контролировать и изолирует от остального мира. Он будет диктовать, как одеваться, с кем общаться и куда идти. Для такого мужчины ваши желания и потребности всегда будут неважны.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что мужчина действительно вас любит.

Также мы рассказывали о том, как понять, что мужчина вас обманывает и манипулирует.