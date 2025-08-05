Представники якої професії зраджують найчастіше — статистика вражає

Жінка обіймає чоловіка. Фото: Freepik

Американський психолог Марк Треверс назвав професію, представники якої зраджують найчастіше. До цього людей підштовхує нестабільний графік та стрес на робочому місці.

Про це пише Forbs.

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Згідно з опитуванням, яке провели серед понад 1000 людей, найчастіше зраджують представники медичних професій. Зокрема, 23% жінок та 5% чоловіків, що зраджували другим половинкам, працювали лікарями або медсестрами.

Як припускають науковці, пояснення такій статистиці може бути просте. Медичні працівники довго перебувають на робочому місці, адже зазвичай це подобові чи нестабільні зміни. Крім того, вони постійно перебувають у стресі. Саме ці фактори й впливають на схильність до зради.

Засмучені чоловік та жінка. Фото: Freepik

Нічна робота також виявилася значущим чинником, який підштовхує до зради. Так, за спостереженнями науковців, ті, хто працює в нічні зміни у відділенні невідкладної допомоги, у 18 разів більш схильні до зрад. А от співробітники на частковій зайнятості рідше шукають кохання на стороні.

Однак не варто дивитись на цю ситуацію стереотипно та судити всіх однаково. Деякі медики дійсно зраджують своїм другим половинкам та це не означає, що так роблять усі. Все залежить від людини, її принципів та поглядів на життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли народжуються чоловіки, що найбільш схильні до зрад.

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