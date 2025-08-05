Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Такі люди найчастіше зраджують — представники однієї професії

Такі люди найчастіше зраджують — представники однієї професії

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 17:50
Представники якої професії зраджують найчастіше — статистика вражає
Жінка обіймає чоловіка. Фото: Freepik
Ключові моменти Хто найчастіше зраджує у стосунках

Американський психолог Марк Треверс назвав професію, представники якої зраджують найчастіше. До цього людей підштовхує нестабільний графік та стрес на робочому місці.

Про це пише Forbs.

Реклама
Читайте також:

Хто найчастіше зраджує у стосунках

Згідно з опитуванням, яке провели серед понад 1000 людей, найчастіше зраджують представники медичних професій. Зокрема, 23% жінок та 5% чоловіків, що зраджували другим половинкам, працювали лікарями або медсестрами.

Як припускають науковці, пояснення такій статистиці може бути просте. Медичні працівники довго перебувають на робочому місці, адже зазвичай це подобові чи нестабільні зміни. Крім того, вони постійно перебувають у стресі. Саме ці фактори й впливають на схильність до зради.

Хто найчастіше зраджує у стосунках
Засмучені чоловік та жінка. Фото: Freepik

Нічна робота також виявилася значущим чинником, який підштовхує до зради. Так, за спостереженнями науковців, ті, хто працює в нічні зміни у відділенні невідкладної допомоги, у 18 разів більш схильні до зрад. А от співробітники на частковій зайнятості рідше шукають кохання на стороні.

Однак не варто дивитись на цю ситуацію стереотипно та судити всіх однаково. Деякі медики дійсно зраджують своїм другим половинкам та це не означає, що так роблять усі. Все залежить від людини, її принципів та поглядів на життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли народжуються чоловіки, що найбільш схильні до зрад.

Також ми розповідали про те, жінки з якими іменами найчастіше шукають стосунки на стороні.

робота психологія професії дослідження стосунки
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації