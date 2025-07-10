Ім'я жінки, яка найбільше схильна до зради — чому вона шукає стосунки на стороні

Жінка та чоловік. Фото: Freepik

Жінки з одним ім'ям схильні до зрад більше за інших. Вони здаються сором'язливими, але насправді — ще ті спокусниці.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Жінка з яким ім'ям найчастіше зраджує

Найбільше схильні до стосунків на стороні власниці імені Ксенія. Спершу вони складають про себе враження сором'язливої та тихої особистості. Однак згодом стає зрозуміло, що насправді за цією маскою ховається хитра жінка, яка обожнює увагу чоловіків та знає, як її завоювати.

Красива жінка. Фото: Pexels

Причина постійних зрад Ксенії проста — вона хоче сховатись від внутрішніх проблем. Такою жінкою управляють комплекси. Ксенія хоче довести власну цінність через чоловічу увагу. Їй здається, що чим більше партнерів буде в її житті, тим вищою ставатиме самооцінка.

Ксенія має травми з дитинства, які змушують її шукати романтичні пригоди. Вона бігає від одного чоловіка до іншого та часто заводить по кілька стосунків за раз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі краще не обговорювати з чоловіком.

Також ми розповідали про те, чому жінка може уникати інтиму та відмовляти чоловікові.