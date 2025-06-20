Що може зруйнувати навіть найміцніші стосунки — ви й не здогадувались

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Зруйнувати стосунки безперечно може зрада. Однак є два фактори, які не менш небезпечні та ладні призвести до розставання. Якщо знати, про що йдеться, найгіршого сценарію вдасться уникнути. Щоправда, для цього обоє партнерів мають докласти максимум зусиль.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що може назавжди зіпсувати відносини

Дефіцит вільного часу

Про стосунки не можна забувати. Звичайно, хобі та робота — це добре, але якщо віддавати ввесь час цьому, то відносини з партнером можуть зіпсуватись назавжди. Рідкісні відверті розмови лише будуть послаблювати почуття та віддаляти вас одне від одного.

Аби позбутись напруги та врятувати союз, важливо приділяти час коханій людині. Якщо над стосунками не працювати, вони будуть ставати тільки гіршими. Спробуйте влаштовувати вечірні посиденьки чи спільні сніданки. Це зміцнить стосунки.

Напружені стосунки між парою. Фото: Pexels

Відсутність довіри

Довіра — це основа будь-яких стосунків. Її відсутність може стати причиною розставання. Аби уникнути цього, важливо говорити з партнером та спільно розв'язувати проблеми чи розвінчувати сумніви, які виникають.

Якщо ви спробували відвертіше говорити з коханою людиною, але це не допомогло відновити довіру, варто звернутись до психолога. Він підкаже, як саме вашій парі побудувати щасливі стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які п'ять звичок змінять ваші стосунки. Вони стануть щасливішими після цього.

Також ми розповідали про те, після якої фрази варто припинити стосунки. Щасливого майбутнього після цього не буде.