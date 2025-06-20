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Главная Психология Причина не в измене — почему исчезает любовь в отношениях

Причина не в измене — почему исчезает любовь в отношениях

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Дата публикации 20 июня 2025 06:55
Что может разрушить даже самые крепкие отношения — вы и не догадывались
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik
Ключові моменти Что может навсегда испортить отношения

Разрушить отношения бесспорно может измена. Однако есть два фактора, которые не менее опасны и готовы привести к расставанию. Если знать, о чем идет речь, худшего сценария удастся избежать. Правда, для этого оба партнера должны приложить максимум усилий.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что может навсегда испортить отношения

Дефицит свободного времени

Об отношениях нельзя забывать. Конечно, хобби и работа — это хорошо, но если отдавать все время этому, то отношения с партнером могут испортиться навсегда. Редкие откровенные разговоры только будут ослаблять чувства и отдалять вас друг от друга.

Чтобы избавиться от напряжения и спасти союз, важно уделять время любимому человеку. Если над отношениями не работать, они будут становиться только хуже. Попробуйте устраивать вечерние посиделки или совместные завтраки. Это укрепит отношения.

Що може зруйнувати стосунки
Напряженные отношения между парой. Фото: Pexels

Отсутствие доверия

Доверие — это основа любых отношений. Его отсутствие может стать причиной расставания. Чтобы избежать этого, важно говорить с партнером и совместно решать проблемы или развенчивать сомнения, которые возникают.

Если вы попытались откровенно говорить с любимым человеком, но это не помогло восстановить доверие, стоит обратиться к психологу. Он подскажет, как именно вашей паре построить счастливые отношения.

Напомним, ранее мы писали о том, какие пять привычек изменят ваши отношения. Они станут счастливее после этого.

Также мы рассказывали о том, после какой фразы стоит прекратить отношения. Счастливого будущего после этого не будет.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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