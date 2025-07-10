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Главная Психология Женщина с этим именем склонна к измене — вот почему

Женщина с этим именем склонна к измене — вот почему

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 14:01
Имя женщины, которая больше всего склонна к измене — почему она ищет отношения на стороне
Женщина и мужчина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Женщина с каким именем чаще всего изменяет

Женщины с одним именем склонны к изменам больше других. Они кажутся застенчивыми, но на самом деле — еще те соблазнительницы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Женщина с каким именем чаще всего изменяет

Больше всего склонны к отношениям на стороне обладательницы имени Ксения. Сначала они составляют о себе впечатление застенчивой и тихой личности. Однако впоследствии становится понятно, что на самом деле за этой маской скрывается хитрая женщина, которая обожает внимание мужчин и знает, как его завоевать.

Жінка з яким ім'ям найчастіше зраджує
Красивая женщина. Фото: Pexels

Причина постоянных измен Ксении проста — она хочет спрятаться от внутренних проблем. Такой женщиной управляют комплексы. Ксения хочет доказать собственную ценность через мужское внимание. Ей кажется, что чем больше партнеров будет в ее жизни, тем выше будет становиться самооценка.

Ксения имеет травмы из детства, которые заставляют ее искать романтические приключения. Она бегает от одного мужчины к другому и часто заводит по несколько отношений за раз.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи лучше не обсуждать с мужем.

Также мы рассказывали о том, почему женщина может избегать интима и отказывать мужчине.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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