Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Такие люди чаще всего изменяют — представители одной профессии

Такие люди чаще всего изменяют — представители одной профессии

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 17:50
Представители какой профессии изменяют чаще всего — статистика поражает
Женщина обнимает мужчину. Фото: Freepik
Ключевые моменты Кто чаще всего изменяет в отношениях

Американский психолог Марк Треверс назвал профессию, представители которой изменяют чаще всего. К этому людей подталкивает нестабильный график и стресс на рабочем месте.

Об этом пишет Forbs.

Реклама
Читайте также:

Кто чаще всего изменяет в отношениях

Согласно опросу, который провели среди более 1000 человек, чаще всего изменяют представители медицинских профессий. В частности, 23% женщин и 5% мужчин, которые изменяли вторым половинкам, работали врачами или медсестрами.

Как предполагают ученые, объяснение такой статистике может быть простое. Медицинские работники долго находятся на рабочем месте, ведь обычно это посуточные или нестабильные смены. Кроме того, они постоянно находятся в стрессе. Именно эти факторы и влияют на склонность к измене.

Хто найчастіше зраджує у стосунках
Расстроенные мужчина и женщина. Фото: Freepik

Ночная работа также оказалась значимым фактором, который подталкивает к измене. Так, по наблюдениям ученых, те, кто работает в ночные смены в отделении неотложной помощи, в 18 раз более склонны к изменам. А вот сотрудники на частичной занятости реже ищут любовь на стороне.

Однако не стоит смотреть на эту ситуацию стереотипно и судить всех одинаково. Некоторые медики действительно изменяют своим вторым половинкам и это не значит, что так делают все. Все зависит от человека, его принципов и взглядов на жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, когда рождаются мужчины, которые наиболее склонны к изменам.

Также мы рассказывали о том, женщины с какими именами чаще всего ищут отношения на стороне.

работа психология профессии исследование отношения
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации