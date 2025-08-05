Представители какой профессии изменяют чаще всего — статистика поражает

Женщина обнимает мужчину. Фото: Freepik

Американский психолог Марк Треверс назвал профессию, представители которой изменяют чаще всего. К этому людей подталкивает нестабильный график и стресс на рабочем месте.

Об этом пишет Forbs.

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Согласно опросу, который провели среди более 1000 человек, чаще всего изменяют представители медицинских профессий. В частности, 23% женщин и 5% мужчин, которые изменяли вторым половинкам, работали врачами или медсестрами.

Как предполагают ученые, объяснение такой статистике может быть простое. Медицинские работники долго находятся на рабочем месте, ведь обычно это посуточные или нестабильные смены. Кроме того, они постоянно находятся в стрессе. Именно эти факторы и влияют на склонность к измене.

Расстроенные мужчина и женщина. Фото: Freepik

Ночная работа также оказалась значимым фактором, который подталкивает к измене. Так, по наблюдениям ученых, те, кто работает в ночные смены в отделении неотложной помощи, в 18 раз более склонны к изменам. А вот сотрудники на частичной занятости реже ищут любовь на стороне.

Однако не стоит смотреть на эту ситуацию стереотипно и судить всех одинаково. Некоторые медики действительно изменяют своим вторым половинкам и это не значит, что так делают все. Все зависит от человека, его принципов и взглядов на жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, когда рождаются мужчины, которые наиболее склонны к изменам.

Также мы рассказывали о том, женщины с какими именами чаще всего ищут отношения на стороне.